В Оренбургской области пожар охватил семь гектаров, под угрозой база отдыха

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади в семь гектаров вблизи населенного пункта Подгорный в Оренбургской области, есть угроза распространения огня на базу отдыха "Уралэлектро", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, для борьбы с распространением огня проведена дополнительная опашка.
В Оренбурге в готовности к применению находится самолет-танкер Ил-76, оборудованный водосливным устройством ВАП-2 емкостью 42 тонны. Обстоятельства пожара выясняются.