В Оренбургской области пожар охватил семь гектаров, под угрозой база отдыха

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади в семь гектаров вблизи населенного пункта Подгорный в Оренбургской области, есть угроза распространения огня на базу отдыха "Уралэлектро", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 2,5 километра западнее населенного пункта Подгорный горит сухая растительность на площади семь гектаров. Возникла угроза распространения огня на базу отдыха "Уралэлектро", которая находится в 700 метрах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для борьбы с распространением огня проведена дополнительная опашка.

В Оренбурге в готовности к применению находится самолет-танкер Ил-76, оборудованный водосливным устройством ВАП-2 емкостью 42 тонны. Обстоятельства пожара выясняются.

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