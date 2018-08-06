В Нижегородской области вырос объем производства химпрома на 40%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Прирост объемов производства химической промышленности в Нижегородской области за 6 месяцев 2018 года составил около 40%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
"В небольшом городе работает суперсовременное предприятие, выпускающее продукцию, которая поставляется на крупнейшие мировые заводы по производству автомобильных шин. Кроме этого, "Оргхим" выполняет важную социальную функцию – здесь работает более 350 человек. В целом химическая отрасль региона показывает очень хорошие результаты. За первое полугодие именно в производстве химических веществ и химических продуктов был зафиксирован наибольший прирост объемов производства продукции по сравнению с прошлым годом. Уровень прироста – почти 40%", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что промышленные предприятия продолжают развиваться — реализуют инвестиционные проекты, выполняют крупные заказы, открывают производства и обновляют оборудование. "Нижегородская продукция востребована за рубежом, и это дает хорошую базу для выполнения задачи по увеличению объемов несырьевого экспорта", — сообщил Никитин.
Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 миллиардов долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них – региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.