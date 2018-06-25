Глава Нижегородской области поздравил гостей Сабантуя в селе Уразовка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Краснооктябрьский район принял участие в праздновании Сабантуя в селе Уразовка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сабантуй (День плуга) — традиционный татарский праздник, знаменующий собой окончание весенних полевых работ.

"Я в первый раз принимаю участие в праздновании Сабантуя, и очень рад, что это произошло именно здесь, в Краснооктябрьском районе Нижегородской области. Сюда собрались гости со всего региона и из соседних областей и республик, что еще раз подчеркивает масштаб праздника. Недаром говорят, что Сабантуй предназначен для того, чтобы своей энергией обеспечить хороший урожай. Судя по тому, с каким настроением проходит Сабантуй сегодня, урожай у нас в этом году будет самый лучший", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Затем Никитин пообщался с районными сельхозпроизводителями, ответил на их вопросы, а также посетил цех по производству традиционного блюда – казы (колбасы из конины) в селе Большом Рыбушкине.

"Я много раз пробовал казы, которое в подарок присылали друзья из Татарстана. Могу сказать, что наше, нижегородское казы мне понравилось больше. Здорово, что эта сфера деятельности здесь процветает, и некоторые производители уже выходят в торговые сети", — сказал глава региона.

Еще одним пунктом рабочего визита стал Большерыбушкинский Дом культуры. Поводом к его посещению послужили многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительное состояние учреждения. Никитин заявил, что необходимо ремонтировать здание. "По моему поручению уже подготовлена проектно-сметная документация. Сейчас я дал новое поручение: подготовить включение ремонтных работ в бюджет. Дом культуры играет важную роль в сохранении культурного многообразия региона, и нужно приводить его в нормальный вид", — добавил глава региона.

Другие новости региона читайте здесь>>>