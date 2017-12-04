НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ возглавил Игорь Зотов, до этого работавший в Фонде развития промышленности при Минпромторге РФ, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На должность руководителя представительства Нижегородской области в Москве назначен Игорь Зотов. Первоочередной задачей представительства при новом руководителе станет ориентация на бизнес Нижегородской области и отстаивание его интересов в федеральных органах исполнительной власти", — говорится в сообщении.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого цитирует пресс-служба, отметил, что стратегической задачей Зотова является "переориентация работы представительства от классических функций по обслуживанию губернатора в пользу привлечения инвестиций и развития нижегородских инвестиционных проектов с учетом возможностей столицы для налаживания связей на федеральном и международном уровнях".

При этом особое внимание должно быть уделено работе по привлечению долгосрочных инвесторов в Нижегородскую область, добавил глава региона.

До прихода в представительство Игорь Зотов работал в фонде развития промышленности при Минпромторге России, где курировал ряд стратегических программ по льготному финансированию проектов по модернизации промышленных предприятий и созданию новых производств. Также он имеет большой опыт работы как в частных компаниях, так и в государственных структурах. Начинал карьеру в лизинговой компании ПАО "НК "Роснефть" — ООО "Нефтепромлизинг". Занимал руководящие должности в дочерних структурах государственной корпорации "Ростех" и инвестиционной группы "Регион".

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