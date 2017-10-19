МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Баренцев регион за 25 лет превратился в модель взаимодействия государств с разной историей, политикой, экономикой, а задача на будущее – сохранить север территорией для укрепления доверия и развития, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, выступая на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

В своем выступлении глава региона отметила, что в 2018 году исполнится 25 лет со дня подписания декларации о сотрудничестве в Баренцевом Евроарктическом регионе.

"За минувшие 25 лет Баренц-регион "вырос" в эффективную региональную лабораторию, где вырабатывается модель взаимодействия государств с разной историей, политикой, экономикой. Мы рассматриваем Север как территорию для укрепления доверия и развития", – сказала Ковтун и добавила, что сегодня задача состоит в том, чтобы сохранить достижения предыдущих лет и найти новые возможности для эффективного и приносящего реальную практическую пользу сотрудничества.

Глава региона упомянула о том, что наряду с Баренцевым форматом на территории Мурманской области реализуются международные проекты в соответствии с рядом межправительственных двусторонних и многосторонних соглашений Российской Федерации с зарубежными, в первую очередь приарктическими, государствами.

Среди давних партнеров региона – норвежские губернии Финнмарк и Тромс, финские провинции Лапландия и Северная Остроботния. Большое значение также имеет межмуниципальное сотрудничество. Отдельного упоминания стоит деятельность в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Коларктик".

17-20 октября в Страсбурге проходит 33-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Распоряжением президента РФ Владимира Путина в состав представителей России в палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы на период 2016-2020 годов включена губернатор Мурманской области.

Общая тема сессии – "Политический курс на децентрализацию в целях успешной интеграции беженцев". На сессии рассматриваются вопросы борьбы с коррупцией, молодежной политики, поддержки языков меньшинств, развития сельских районов, участия женщин политической жизни.

Баренцев Евроарктический регион был образован для расширения международного и регионального сотрудничества и развития народной дипломатии в январе 1993 года. Территория БЕАР составляет 1,9 миллиона квадратных километров. Население — 6 миллионов человек. В регион входят губернии Норвегии Нурланн, Тромс, Финнмарк, лены Швеции Вестерботтен и Норрботтен, провинции Финляндии Лапландия, Северная Остроботния и Каинуу, а также регионы России — Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Карелия, а также Ненецкий автономный округ.

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