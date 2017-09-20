В Липецкой области открылся завод тепличных конструкций за 2,2 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Липецкий завод тепличных конструкций (ООО "ЛЗТК"), в строительство которого нидерландской компанией KGP B.V. было инвестировано порядка 2,2 миллиарда рублей, открылся в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщает в среду администрация региона.

Липецкая область — один из лидеров ЦФО по выращиванию овощей закрытого грунта. До 2020 года общая площадь теплиц должна составить более 200 гектаров, планируется получить около 194 тысяч тонн овощей. Все тепличные комбинаты области работают по контрактам с торговыми сетями. Производство овощей закрытого грунта в регионе за последние годы стало одним из приоритетных направлений.

"В ОЭЗ "Липецк" сегодня торжественно открыт завод по производству тепличных конструкций ООО "ЛЗТК". Планируемые мощности рассчитаны на производство 150 гектаров металлоконструкций в год, что позволит обеспечить около 50% потребностей российского рынка. Общий объем инвестиций проекта составил 2,154 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Инвестор липецкого завода — KGP B.V. (Нидерланды) является лидирующей компанией-поставщиком готовых тепличных комплексов по всему миру. Компания имеет 35-летний опыт производства тепличных конструкций и внутреннего оборудования для теплиц закрытого грунта и построила тепличные объекты в 48 странах мира.

Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных инвестиций составляет 153 миллиарда рублей, освоено 37,5 миллиарда рублей. Предприятиями выпущено продукции на 51,7 миллиарда рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 7 миллиардов рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работают 19 предприятий, еще семь строятся.