Путин призвал улучшать инвестиционный климат Архангельской области

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием Архангельской области ее жителей и отметил необходимость улучшать инвестиционный климат, реализовывать инновационные проекты, поздравление опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, чтобы все богатства региона работали на людей, повышение качества их жизни. Для этого необходимо улучшать инвестиционный климат, активно реализовывать масштабные инновационные проекты в экономике и социальной сфере, совершенствовать транспортную инфраструктуру, наращивать темпы жилищного строительства", — отметил президент.

По словам Путина, ключевыми преимуществами Архангельской области являются её выгодное географическое положение, уникальные природные ресурсы, всемирно известные памятники истории и культуры.

Президент пожелал жителям области успехов на благо области и всей России.

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