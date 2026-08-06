Зверев уступил Грикспору во втором круге теннисного "Мастерса" в Монреале

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев уступил нидерландцу Таллону Грикспору во втором круге турнира серии "Мастерс" в Монреале, призовой фонд которого превышает 9,4 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 в пользу нидерландца, который располагается на 69-й строчке мирового рейтинга. Зверев является третьей ракеткой мира. Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты.
В третьем раунде Грикспор сыграет с победителем матча между венгром Фабианом Марожаном (61) и итальянцем Маттео Арнальди (35).