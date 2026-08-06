Москвичка через суд запретила соседям сдавать квартиру под фотостудию

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Москвы обратилась в суд, так как ее беспокоили шум и присутствие посторонних в подъезде из-за использования соседской квартиры этажом выше в качестве фотостудии.

Анализ выявил превышение дневных допустимых значений шума.

Суд удовлетворил иск и запретил использовать жилое помещение в качестве фотостудии.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жительница Москвы через суд добилась запрета на использование соседской квартиры этажом выше в качестве фотостудии, потому что ей мешали шум и посторонние в подъезде, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, женщина испытывала неудобства из-за того, что соседи сверху сдавали квартиру как фотостудию. Она регулярно наблюдала в подъезде незнакомцев и страдала от шума, в том числе из-за движения мебели на съемках.

Женщина обратилась в суд с иском, приложив, в частности, протокол измерения уровня шума. Анализ выявил превышение дневных допустимых значений, следует из документов.

Хозяйка спорной квартиры в суде настаивала, что уже не сдает ее в аренду, однако в интернете было обнаружено актуальное объявление о сдаче помещения для фото- и видеосъемок, подчеркивается в материалах.