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Москвичка через суд запретила соседям сдавать квартиру под фотостудию - РИА Новости, 06.08.2026
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07:49 06.08.2026
Москвичка через суд запретила соседям сдавать квартиру под фотостудию

РИА Новости: москвичка через суд добилась запрета соседям на съемку в квартире

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Москвы обратилась в суд, так как ее беспокоили шум и присутствие посторонних в подъезде из-за использования соседской квартиры этажом выше в качестве фотостудии.
  • Анализ выявил превышение дневных допустимых значений шума.
  • Суд удовлетворил иск и запретил использовать жилое помещение в качестве фотостудии.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жительница Москвы через суд добилась запрета на использование соседской квартиры этажом выше в качестве фотостудии, потому что ей мешали шум и посторонние в подъезде, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, женщина испытывала неудобства из-за того, что соседи сверху сдавали квартиру как фотостудию. Она регулярно наблюдала в подъезде незнакомцев и страдала от шума, в том числе из-за движения мебели на съемках.
Женщина обратилась в суд с иском, приложив, в частности, протокол измерения уровня шума. Анализ выявил превышение дневных допустимых значений, следует из документов.
Хозяйка спорной квартиры в суде настаивала, что уже не сдает ее в аренду, однако в интернете было обнаружено актуальное объявление о сдаче помещения для фото- и видеосъемок, подчеркивается в материалах.
Суд удовлетворил иск и запретил использовать жилое помещение в качестве фотостудии, заключается в материалах.
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