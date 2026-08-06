Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта, возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию, возможны корректировки в расписании, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании рейсов.