Вэнс подтвердил расхождения во взглядах с Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о расхождениях во взглядах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Вэнса, во время последнего разговора Нетаньяху не вступал с ним в конфронтацию, и разговор прошел в приятной, но прямой манере.

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между ним и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху случаются расхождения во взглядах.

Ранее портал Axios сообщал, что разногласия Вэнса и Нетаньяху по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана переросли во взаимные личные претензии.

"Когда наши интересы совпадают с израильскими, мы обсуждаем, как достичь этих общих целей. Когда моя точка зрения расходится с позицией премьер-министра Израиля, мы откровенно об этом говорим", - сказал Вэнс каналу Fox News

Вэнс также отметил, что Нетаньяху не вступал с ним в конфронтацию во время их последнего разговора.

"Честно говоря, я бы описал это как приятный, но прямой разговор. Я не чувствовал, что на меня оказывали давление", - сказал вице-президент.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.