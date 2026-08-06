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Вэнс подтвердил расхождения во взглядах с Нетаньяху - РИА Новости, 06.08.2026
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03:44 06.08.2026
Вэнс подтвердил расхождения во взглядах с Нетаньяху

Вэнс заявил, что у него и Нетаньяху случаются разногласия во взглядах

© AP Photo / Jose Luis MaganaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о расхождениях во взглядах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
  • По словам Вэнса, во время последнего разговора Нетаньяху не вступал с ним в конфронтацию, и разговор прошел в приятной, но прямой манере.
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между ним и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху случаются расхождения во взглядах.
Ранее портал Axios сообщал, что разногласия Вэнса и Нетаньяху по поводу дипломатии и продолжения военной кампании против Ирана переросли во взаимные личные претензии.
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"Когда наши интересы совпадают с израильскими, мы обсуждаем, как достичь этих общих целей. Когда моя точка зрения расходится с позицией премьер-министра Израиля, мы откровенно об этом говорим", - сказал Вэнс каналу Fox News.
Вэнс также отметил, что Нетаньяху не вступал с ним в конфронтацию во время их последнего разговора.
"Честно говоря, я бы описал это как приятный, но прямой разговор. Я не чувствовал, что на меня оказывали давление", - сказал вице-президент.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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