Краткий пересказ от РИА ИИ Некоторые подразделения военнослужащих ВСУ участвовали в тестировании экспериментальной американской вакцины от ВИЧ и СПИД.

Среди участников тестирования были как инфицированные, так и здоровые бойцы, которые впоследствии заразились ВИЧ.

На Украине существует законопроект от 28 апреля 2024 года, допускающий к службе в ВСУ военнослужащих со СПИДом и другими заболеваниями.

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Некоторые подразделения военнослужащих ВСУ участвовали в тестировании экспериментальной американской вакцины от ВИЧ и СПИД, при этом в эксперименте были задействованы как инфицированные, так и здоровые бойцы, которые впоследствии заразились, рассказала РИА Новости представитель российских силовых структур.

Ранее командир взвода группировки войск "Центр" сообщал агентству, что российские военнослужащие обнаружили на украинских позициях зарубежные лекарства от ВИЧ в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в ДНР

"На данный момент к нам попали очень интересные документы, подтверждающие медицинскую деятельность иностранных государств на территории Украины . Эти документы подтверждают то, что новые разработки лекарств против СПИД, против ВИЧ тестировались именно на новобранцах подразделений Украины", — рассказала представитель силовых структур.

Она уточнила, что на Украине существует законопроект от 28 апреля 2024 года о том, что военнослужащие со СПИДом и другими заболеваниями могут допускаться к службе в ВСУ.

"Судя по медицинским карточкам военнослужащих ВСУ, на данных людях проводились какие-то тестирования лекарств по борьбе с ВИЧ или СПИД, непосредственно поддерживающиеся при программе Соединенных Штатов Америки", — сообщила собеседник агентства.

Уточняется, что вакцинировали военнослужащих отдельного подразделения, где были как здоровые, так и инфицированные военнослужащие.

"Удалось установить то, что по истечении определенного срока при повторном исследовании те люди, которые были здоровыми, они тоже заразились ВИЧ и СПИД, но только непонятно, они заразились вследствие применения данных лекарственных препаратов, которые были разработаны в Соединенных Штатах, или непосредственно при беспорядочных контактах внутри подразделения", — подчеркнули в силовых структурах.

Она уточнила, что все военнослужащие подписывали согласия на вакцинацию.