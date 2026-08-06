В Китае нашли кандидата на первую в истории "частицу из силы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа ученых, работающая на китайском электрон-позитронном коллайдере, получила наиболее убедительные свидетельства существования глюбола — гипотетической «частицы из силы».
- Физики коллаборации BESIII представили новые данные в пользу того, что частица X(2370), обнаруженная в 2011 году, может быть глюболом.
- Ученые установили, что основные характеристики частицы X(2370) соответствуют псевдоскалярному глюболу с квантовыми числами спина и четности 0⁻⁺.
ПЕКИН, 6 авг - РИА Новости. Группа ученых, работающая на китайском электрон-позитронном коллайдере, получила наиболее убедительные на сегодняшний день свидетельства существования глюбола - гипотетической "частицы из силы", говорится в релизе Китайской академии наук, поступившем в РИА Новости.
Физики коллаборации BESIII (Пекинский спектрометр III) представили новые данные в пользу того, что частица X(2370), обнаруженная в 2011 году, может быть глюболом - редким объектом, состоящим не из кварков, а из глюонов, переносчиков сильного взаимодействия.
Ученые получили "невозможную" молекулу, предсказанную в прошлом веке
24 сентября 2025, 09:00
Исследование частицы продолжалось около 15 лет. Ученые установили, что ее основные характеристики соответствуют псевдоскалярному глюболу с квантовыми числами спина и четности 0⁻⁺, говорится в сообщении.
В отличие от обычных частиц, таких как протоны и мезоны, которые состоят из кварков, глюболы должны формироваться исключительно из глюонов. Дополнительным аргументом в пользу такой природы X(2370) стало обнаружение у частицы свойства "флейворного синглета" - одной из ключевых характеристик, ожидаемых у глюбола.
Глюболы были предсказаны квантовой хромодинамикой - теорией, описывающей сильное взаимодействие. Экспериментальные поиски глюболов продолжаются около полувека и остаются одной из ключевых нерешенных задач современной физики. Открытие может подтвердить существование нового типа материи - частиц, состоящих из самих переносчиков фундаментального взаимодействия.
Международная коллаборация BESIII объединяет около 700 ученых из примерно 96 исследовательских организаций в 15 странах.
Ученые выдвинули новую теорию о черных дырах
24 апреля, 18:19