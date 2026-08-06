Краткий пересказ от РИА ИИ Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области.

Танкисты получили задачу после того, как разведывательный БПЛА обнаружил скопление противника.

Экипаж работает с закрытых огневых позиций, что обеспечивает безопасность от артиллерии и дронов противника.

БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Танкисты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" осколочно-фугасными снарядами ликвидировали группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию на позициях в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным Ясень.

"Экипаж танка Т-90 М "Прорыв" мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ на позициях в Харьковской области", - сказал Ясень.

Он добавил, что в ходе боевого дежурства танкисты получили задачу после того, как разведывательный БПЛА обнаружил скопление противника в лесополосе. Доразведка показала, что военные ВСУ пытались добраться до позиций своего подразделения для ротации. Экипаж открыл огонь осколочно-фугасными снарядами и уничтожил боевиков.