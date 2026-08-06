Экипаж танка "Прорыв" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области.
- Танкисты получили задачу после того, как разведывательный БПЛА обнаружил скопление противника.
- Экипаж работает с закрытых огневых позиций, что обеспечивает безопасность от артиллерии и дронов противника.
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Танкисты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" осколочно-фугасными снарядами ликвидировали группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию на позициях в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным Ясень.
Он добавил, что в ходе боевого дежурства танкисты получили задачу после того, как разведывательный БПЛА обнаружил скопление противника в лесополосе. Доразведка показала, что военные ВСУ пытались добраться до позиций своего подразделения для ротации. Экипаж открыл огонь осколочно-фугасными снарядами и уничтожил боевиков.
"Работаем с закрытых огневых позиций, благодаря чему экипаж остается в безопасности от артиллерии и дронов противника. Современные комплексы наведения позволяют произвести первый выстрел за несколько минут после получения команды", - подчеркнул командир взвода.