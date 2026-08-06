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Экипаж танка "Прорыв" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2026
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Экипаж танка "Прорыв" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области

Экипаж танка "Севера" сорвал ротацию ВСУ и уничтожил боевиков под Харьковом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области.
  • Танкисты получили задачу после того, как разведывательный БПЛА обнаружил скопление противника.
  • Экипаж работает с закрытых огневых позиций, что обеспечивает безопасность от артиллерии и дронов противника.
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Танкисты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" осколочно-фугасными снарядами ликвидировали группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию на позициях в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир танкового взвода с позывным Ясень.
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ на позициях в Харьковской области", - сказал Ясень.
Он добавил, что в ходе боевого дежурства танкисты получили задачу после того, как разведывательный БПЛА обнаружил скопление противника в лесополосе. Доразведка показала, что военные ВСУ пытались добраться до позиций своего подразделения для ротации. Экипаж открыл огонь осколочно-фугасными снарядами и уничтожил боевиков.
"Работаем с закрытых огневых позиций, благодаря чему экипаж остается в безопасности от артиллерии и дронов противника. Современные комплексы наведения позволяют произвести первый выстрел за несколько минут после получения команды", - подчеркнул командир взвода.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныТ-90М
 
 
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