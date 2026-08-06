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Пушков объяснил отказ США предоставить Киеву ракеты Patriot - РИА Новости, 06.08.2026
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00:16 06.08.2026
Пушков объяснил отказ США предоставить Киеву ракеты Patriot

Пушков объяснил отказ США предоставить Киеву ракеты Patriot опасениями

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot.
  • По мнению Алексея Пушкова, в США есть опасения, что ракет Patriot может не хватить для обеспечения обороноспособности страны, несмотря на то что у США сохранилось около 800 таких ракет.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков связал отказ США предоставить ракеты Patriot Киеву с опасениями в самих Штатах о нехватке этих ракет.
"(Президент США Дональд - ред.) Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot, несмотря на то, что Украина отчаянно нуждается в них. При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что ракет Patriot не хватает не только для Украины, но и для Израиля.
Ранее Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
Ранее американский лидер также заявлял, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
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