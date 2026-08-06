Пушков объяснил отказ США предоставить Киеву ракеты Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot.

По мнению Алексея Пушкова, в США есть опасения, что ракет Patriot может не хватить для обеспечения обороноспособности страны, несмотря на то что у США сохранилось около 800 таких ракет.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков связал отказ США предоставить ракеты Patriot Киеву с опасениями в самих Штатах о нехватке этих ракет.

"(Президент США Дональд - ред.) Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot, несмотря на то, что Украина отчаянно нуждается в них. При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности", - написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что ракет Patriot не хватает не только для Украины, но и для Израиля.

Ранее Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.