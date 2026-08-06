Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ. Архивное фото

Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ

Жители Словакии, отказавшиеся от гражданства России, захотели его вернуть

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Словакии, отказавшиеся от российского гражданства, интересуются возможностью его вернуть, сообщили в посольстве в Братиславе.

Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Жители Словакии, некогда отказавшиеся от российского гражданства, интересуются возможностью его вернуть, сообщили РИА Новости в посольстве в Братиславе.

"Поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов", — рассказали в дипмиссии.

Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Посольство готово предоставить необходимую информацию и оказать консульское содействие.