Жители Словакии, отказавшиеся от гражданства России, захотели его вернуть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Словакии, отказавшиеся от российского гражданства, интересуются возможностью его вернуть, сообщили в посольстве в Братиславе.
- Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Жители Словакии, некогда отказавшиеся от российского гражданства, интересуются возможностью его вернуть, сообщили РИА Новости в посольстве в Братиславе.
"Поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов", — рассказали в дипмиссии.
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Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Посольство готово предоставить необходимую информацию и оказать консульское содействие.
В русскоязычных группах о Словакии в соцсетях стали появляться посты, в которых пользователи просят поделиться опытом восстановления российского паспорта. Ранее местное законодательство требовало отказаться от российского гражданства при желании получать словацкое, сейчас этого не требуется.