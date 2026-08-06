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Жители Словакии, отказавшиеся от гражданства России, захотели его вернуть - РИА Новости, 06.08.2026
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04:43 06.08.2026 (обновлено: 08:42 06.08.2026)
Жители Словакии, отказавшиеся от гражданства России, захотели его вернуть

Отказавшиеся от гражданства РФ жители Словакии захотели его вернуть

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи ЕГЭ
Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Словакии, отказавшиеся от российского гражданства, интересуются возможностью его вернуть, сообщили в посольстве в Братиславе.
  • Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Жители Словакии, некогда отказавшиеся от российского гражданства, интересуются возможностью его вернуть, сообщили РИА Новости в посольстве в Братиславе.
"Поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов", — рассказали в дипмиссии.
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Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Посольство готово предоставить необходимую информацию и оказать консульское содействие.
В русскоязычных группах о Словакии в соцсетях стали появляться посты, в которых пользователи просят поделиться опытом восстановления российского паспорта. Ранее местное законодательство требовало отказаться от российского гражданства при желании получать словацкое, сейчас этого не требуется.
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