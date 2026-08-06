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Берн продолжает проводить прокиевскую линию, заявил посол - РИА Новости, 06.08.2026
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00:12 06.08.2026
Берн продолжает проводить прокиевскую линию, заявил посол

Посол Гармонин: Швейцария продолжает поддерживать Киев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария продолжает проводить прокиевскую линию и стремится к сближению с НАТО и ЕС.
  • По словам посла, швейцарская разведслужба и ряд местных политиков регулярно демонизируют Россию, преподнося ее как основополагающую угрозу безопасности страны.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Швейцария продолжает проводить прокиевскую линию, стремясь к сближению с НАТО и ЕС и прилежно перенимая все санкционные ухищрения Брюсселя, а также демонизирует Россию, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
"Официальный Берн продолжает проводить строго прокиевскую внешнеполитическую линию, стремится к сближению с НАТО и Европейским союзом, в том числе в форме сотрудничества в военной сфере, а также прилежно перенимает все санкционные ухищрения Брюсселя", - сказал посол газете "Известия".
По его словам, швейцарская разведслужба и ряд местных политиков регулярно "пытаются демонизировать Россию, преподнести ее в качестве основополагающей угрозы безопасности страны".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на швейцарское внешнеполитическое ведомство отмечала, что 27 сентября в стране пройдет голосование по "инициативе о нейтралитете", где предлагается внести в Основной закон формулу "постоянного и вооруженного нейтралитета", а также запрет на участие в санкционных режимах, при этом правительство и парламент рекомендуют гражданам голосовать против.
Она иронично подчеркивала, что швейцарский нейтралитет "гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно" - В 1940-х годах он был на стороне Берлина, а сегодня "гнется в сторону Киева и Брюсселя". Таким образом, по словам Захаровой, Швейцария перестала быть де-факто нейтральной страной.
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