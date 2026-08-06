Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области.

В ходе боев были обнаружены соединенные между собой украинские подземные ходы, позволяющие противнику скрытно перемещаться между позициями.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль важный логистический узел ВСУ и участок обороны площадью более 11 квадратных километров.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенного пункта Зарница в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

Пятого августа военное ведомство сообщило, что подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области

По данным Минобороны России , штурмовые группы заходили в населенный пункт небольшими группами, разделялись на пары и выдерживали между собой значительное расстояние. Продвижение осложняли пулеметные точки, беспилотники и разветвленная система укрытий, оборудованных противником между домами.

"Заходили группами, разделялись по двое и держали большие расстояния. При движении нужно было внимательно смотреть под ноги и постоянно слушать небо. Если обнаруживали пулеметную точку, передавали координаты командирам, после чего ее уничтожали операторы БпЛА", - рассказал штурмовик с позывным Саид.

Он добавил, что в ходе боев российские военнослужащие обнаружили соединенные между собой украинские подземные ходы, позволявшие противнику скрытно перемещаться между позициями и вести огонь с разных направлений.

"Между домами противник вырыл много подземных ходов. Один мог появиться с одной стороны, скрыться и выйти уже с другой. Когда мы обнаружили эти ходы и зашли в них, начался уже непосредственный бой", - отмети Саид.

По данным Минобороны России, в ходе боев подразделения группировки "Восток" взяли под контроль важный логистический узел ВСУ и участок обороны площадью более 11 квадратных километров.