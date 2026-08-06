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Российские штурмовики рассказали подробности освобождения Зарницы - РИА Новости, 06.08.2026
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05:02 06.08.2026
Российские штурмовики рассказали подробности освобождения Зарницы

Российские военные обнаружили в Зарнице сеть подземных ходов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области.
  • В ходе боев были обнаружены соединенные между собой украинские подземные ходы, позволяющие противнику скрытно перемещаться между позициями.
  • Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль важный логистический узел ВСУ и участок обороны площадью более 11 квадратных километров.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенного пункта Зарница в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Пятого августа военное ведомство сообщило, что подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области.
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По данным Минобороны России, штурмовые группы заходили в населенный пункт небольшими группами, разделялись на пары и выдерживали между собой значительное расстояние. Продвижение осложняли пулеметные точки, беспилотники и разветвленная система укрытий, оборудованных противником между домами.
"Заходили группами, разделялись по двое и держали большие расстояния. При движении нужно было внимательно смотреть под ноги и постоянно слушать небо. Если обнаруживали пулеметную точку, передавали координаты командирам, после чего ее уничтожали операторы БпЛА", - рассказал штурмовик с позывным Саид.
Он добавил, что в ходе боев российские военнослужащие обнаружили соединенные между собой украинские подземные ходы, позволявшие противнику скрытно перемещаться между позициями и вести огонь с разных направлений.
"Между домами противник вырыл много подземных ходов. Один мог появиться с одной стороны, скрыться и выйти уже с другой. Когда мы обнаружили эти ходы и зашли в них, начался уже непосредственный бой", - отмети Саид.
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"Освобождение Зарницы создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - следует из сообщения.
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