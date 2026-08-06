Иркутский губернатор рассказал подробности ЧП с самолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, пропал с радаров и не вернулся к месту вылета в назначенное время.

Пилоты вышли на связь спустя некоторое время, сообщив о своем местоположении в тайге, и были эвакуированы вертолетом.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, самолет получил повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели.

ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. Самолет Cessna 182, пропавший в понедельник в Приангарье с радаров, получил повреждения от удара с сопкой, люди уцелели, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе , в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области . С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.

В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам.

"Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели", - написал Кобзев в своем канале на платформе " Макс ".