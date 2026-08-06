В России за 1,5 года осудили 22 мошенника из Telegram-бота "Дайвинчик"

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025–2026 годах суды в России вынесли не менее 22 приговоров за мошенничество молодым людям, которые были втянуты в преступные схемы через Telegram-сервис «Дайвинчик».

Фигуранты выполняли функции курьера: забирали деньги у жертвы, отвозили в обменный пункт, переводили в криптовалюту, забрав себе небольшой процент наличными.

Суды признали молодых людей виновными по статье 159 УК РФ (мошенничество), назначив различные наказания, включая колонию, исправительные работы и штрафы.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Суды в России в 2025-2026 годах вынесли не менее 22 приговоров за мошенничество молодым людям, с которыми аферисты под видом девушек знакомились в Telegram-сервисе "Дайвинчик" и втягивали в преступные схемы, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Так, за полтора года в Москве осуждены девять человек, в том числе один подросток, еще семеро - в Московской области и по одному в Ростовской, Кемеровской, Ивановской, Челябинской областях, Пермском крае и Татарстане. Жертвами преступлений стали 34 человека.

Как следует из материалов, фигуранты через Telegram-сервис знакомств "Дайвинчик" вступали в переписку с девушками, предлагали им "работу", затем переводили на своих "коллег", которые дальше курировали их по переписке. Тем самым, как установили суды, пользователи сервиса, вступив в сговор с телефонными мошенниками, становились их подельниками.

Как правило, фигуранты выполняли функции курьера: забирали деньги у жертвы, отвозили в обменный пункт, переводили в криптовалюту, забрав себе небольшой процент наличными. При этом неустановленные подельники осужденных запугивали жертву, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и выманивая под ложными предлогами деньги.

Одним из популярных вариантов была схема с угрозами жертве уголовным преследованием за госизмену из-за якобы попытки перевести деньги на Украину.

Как следует из материалов, фигуранты, приходя к потерпевшим за деньгами, называли кодовые слова, такие как "Белочка", "Колодец", "Туман", "Ряженка", "Овощ", "Кольцо", "Герань", "Дракон", "Добро", "Ларик" и "Авианосец".

Согласно документам, 16 фигурантов полностью признали вину, трое частично, а еще трое вину отрицали. Попытки последних указать на то, что они работали курьерами, в сговор ни с кем не вступали, а только выполняли трудовые обязанности, суд отвергал, особо отмечая скрытность при передаче денег.

"(Осужденный) достоверно знал, что официально в трудовых отношениях с лицами, с которыми он познакомился на сайте знакомств, он не состоял. Кроме того, сам характер действий осужденного, который получал денежные средства скрытно, путем сообщения кодового слова, каких-либо документов, подтверждающих получение от потерпевшего денежных средств, не оформлял, с очевидностью свидетельствует об осознании незаконного характера своей деятельности", - говорится в одном из судебных решений.

Суды признали молодых людей виновными по статье 159 УК РФ (мошенничество). Как следует из документов, восемь фигурантов получили от 9 месяцев до 5 лет колонии общего режима, семь – от 2 до 4 лет лишения свободы условно, пятерым назначили от 1,5 до 2 лет исправительных работ и двое, включая подростка, отделались штрафом.

Ранее ФСБ сообщала, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.