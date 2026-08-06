Рейтинг@Mail.ru
Росавиация классифицировала авиакатастрофу в Приангарье - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 06.08.2026
Росавиация классифицировала авиакатастрофу в Приангарье

Росавиация классифицировала авиакатастрофу в Приангарье как аварию

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025
На месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация классифицировала событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию.
  • Самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки, не вышел на связь, но летчики были найдены и доставлены в Бодайбо с небольшими ссадинами и ушибами.
  • Расследованием аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации с целью установления причин аварии и принятия мер по их предотвращению в будущем.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию, сообщило ведомство.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир. В среду летчики сами вышли на связь, а в четверг утром вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам.
"Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 как аварию. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.
Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.
"Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отмечается в сообщении.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой
7 января, 16:43
 
ПроисшествияБодайбинский районБодайбоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала