Росавиация классифицировала авиакатастрофу в Приангарье

На месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025

На месте жесткой посадки лекгкмоторного самолета Cessna 182 в Омской области. 5 июля 2025

Краткий пересказ от РИА ИИ Росавиация классифицировала событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию.

Самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки, не вышел на связь, но летчики были найдены и доставлены в Бодайбо с небольшими ссадинами и ушибами.

Расследованием аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации с целью установления причин аварии и принятия мер по их предотвращению в будущем.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию, сообщило ведомство.

Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе , в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир. В среду летчики сами вышли на связь, а в четверг утром вертолет доставил их в Бодайбо . У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам.

"Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 как аварию. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении

Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.