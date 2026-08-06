Росавиация классифицировала авиакатастрофу в Приангарье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация классифицировала событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию.
- Самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки, не вышел на связь, но летчики были найдены и доставлены в Бодайбо с небольшими ссадинами и ушибами.
- Расследованием аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации с целью установления причин аварии и принятия мер по их предотвращению в будущем.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 в Приангарье как аварию, сообщило ведомство.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир. В среду летчики сами вышли на связь, а в четверг утром вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам.
"Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 как аварию. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.
Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.
"Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отмечается в сообщении.