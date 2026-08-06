Экипаж пропавшего в Приангарье самолета эвакуировали

Пилоты — 27-летний командир воздушного судна Александр и 24-летний летчик-наблюдатель Филипп — почти не пострадали, у них только ссадины и ушибы. Последний, по словам губернатора, пришел на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение на летчика-наблюдателя.