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Экипаж пропавшего в Приангарье самолета эвакуировали - РИА Новости, 06.08.2026
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06:55 06.08.2026 (обновлено: 09:15 06.08.2026)
Экипаж пропавшего в Приангарье самолета эвакуировали

Кобзев: экипаж пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 доставили в Бодайбо

© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской областиМесто крушения легкомоторного самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе
Место крушения легкомоторного самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области
Место крушения легкомоторного самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 эвакуирован вертолетом в Бодайбо.
  • Пилоты — командир воздушного судна Александр и летчик-наблюдатель Филипп — почти не пострадали, у них только ссадины и ушибы.
  • Самолет Cessna 182 компании «Гоставиа», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки, не вышел на связь 3 августа, но в среду летчики вышли на связь и передали свои координаты.
ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости. Вертолет эвакуировал экипаж пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 в Бодайбо, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«
"В 11.10 (06.10 мск) в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно-поисково-спасательного центра, на борту которого – спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182", — написал Кобзев
Пилоты — 27-летний командир воздушного судна Александр и 24-летний летчик-наблюдатель Филипп — почти не пострадали, у них только ссадины и ушибы. Последний, по словам губернатора, пришел на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение на летчика-наблюдателя.
Самолет Cessna 182 компании "Гоставиа", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама.
В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг за экипажем из Бодайбо вылетел вертолет.
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