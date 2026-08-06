СМИ: в британских тюрьмах превышена концентрация газа, вызывающего рак

В марте газета сообщала, что британский минюст зафиксировал небезопасные показатели токсина в 42 тюрьмах и исправительных учреждениях страны. Эти данные были опубликованы на фоне закрытия мужской тюрьмы Дартмур в британском Принстауне в 2024 году из-за чрезмерных уровней радона.

Independent уточняет, что из-за событий в Дартмуре сотни сотрудников и заключенных тюрьмы уже подали к британскому минюсту коллективный иск. Сейчас число истцов по этому иску составляет около 900 человек, согласно данным юридической фирмы, координирующей эти разбирательства.