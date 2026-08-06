СМИ: в британских тюрьмах превышена концентрация газа, вызывающего рак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В британских тюрьмах обнаружено превышение допустимых значений концентрации газа радона, который может вызывать рак.
- По данным министерства юстиции Великобритании, в 42 тюрьмах и исправительных учреждениях зафиксированы небезопасные показатели токсина.
- Около 900 сотрудников и заключенных тюрьмы Дартмур подали коллективный иск к министерству юстиции Великобритании из-за высоких уровней радона.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сотни сотрудников и заключенных британских тюрем могут быть подвержены воздействию вызывающего рак газа радона, его концентрация превышает допустимые значения, пишет газета Independent со ссылкой на данные министерства юстиции Великобритании.
В марте газета сообщала, что британский минюст зафиксировал небезопасные показатели токсина в 42 тюрьмах и исправительных учреждениях страны. Эти данные были опубликованы на фоне закрытия мужской тюрьмы Дартмур в британском Принстауне в 2024 году из-за чрезмерных уровней радона.
"Новые данные от минюста (Великобритании - ред.)... показывают, что в девяти тюрьмах уровень радона "превышал допустимые нормы" по состоянию на прошлый месяц... В какой-то момент чрезмерно высокие уровни радона были в 24 британских тюрьмах", - говорится в публикации издания.
Independent уточняет, что из-за событий в Дартмуре сотни сотрудников и заключенных тюрьмы уже подали к британскому минюсту коллективный иск. Сейчас число истцов по этому иску составляет около 900 человек, согласно данным юридической фирмы, координирующей эти разбирательства.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал, что в стране за пять лет будет реализована "самая масштабная" со времен Викторианской эпохи (1837-1901 годы) программа строительства новых тюрем. В своем выступлении он также добавил, что поручил министру юстиции найти другие способы увеличения вместимости тюрем.