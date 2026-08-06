Рейтинг@Mail.ru
В Польше назвали нападения на украинцев мейнстримом - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 06.08.2026
В Польше назвали нападения на украинцев мейнстримом

Политолог Мишкевич: нападения на украинцев стали мейнстримом в Польше

© Shutterstock/FOTODOM / FotoDaxАвтомобиль полиции в Польше
Автомобиль полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / FotoDax
Автомобиль полиции в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский политолог Марек Мишкевич заявил, что нападения на украинцев стали мейнстримом в Польше.
  • Подобные происшествия объясняются социально-психологическими причинами и фиксируются в Польше все чаще.
  • Издание Gazeta Wyborcza сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Нападения на украинцев стали мейнстримом в Польше, этому способствуют выступления местных политиков, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
"События последних месяцев, криминальные сводки, да и мои собственные наблюдения указывают на то, что в Польше появился новый тренд: нападения на украинцев, оскорбления и избиения стали попросту мейнстримом", - сказал Мишкевич.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Польский политолог объяснил, что теперь ждет украинцев в его стране
3 августа, 03:43
Он указал на то, что подобные происшествия фиксируются в Польше все чаще и объясняются социально-психологическими причинами.
Польские политики в публичных выступлениях часто говорят о неблагодарности Киева, напоминают о Волынской резне и отмечают, что украинская сторона не переосмыслила отдельные страницы своей истории, пояснил собеседник агентства.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
СМИ: в Польше разгорелся скандал из-за инициативы депутатов Рады
06:05
 
В миреПольшаКиевВаршаваВладимир ЗеленскийGazeta WyborczaВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала