В Польше назвали нападения на украинцев мейнстримом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский политолог Марек Мишкевич заявил, что нападения на украинцев стали мейнстримом в Польше.
- Подобные происшествия объясняются социально-психологическими причинами и фиксируются в Польше все чаще.
- Издание Gazeta Wyborcza сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Нападения на украинцев стали мейнстримом в Польше, этому способствуют выступления местных политиков, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
"События последних месяцев, криминальные сводки, да и мои собственные наблюдения указывают на то, что в Польше появился новый тренд: нападения на украинцев, оскорбления и избиения стали попросту мейнстримом", - сказал Мишкевич.
Он указал на то, что подобные происшествия фиксируются в Польше все чаще и объясняются социально-психологическими причинами.
Польские политики в публичных выступлениях часто говорят о неблагодарности Киева, напоминают о Волынской резне и отмечают, что украинская сторона не переосмыслила отдельные страницы своей истории, пояснил собеседник агентства.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация