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Эксперт рассказала, что может повлиять на размер пенсии - РИА Новости, 06.08.2026
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04:26 06.08.2026
Эксперт рассказала, что может повлиять на размер пенсии

Медякова: отсутствие официальной работы может снизить размер пенсии

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие официальной работы, зарплата «в конверте» и перерывы в трудовом стаже могут привести к снижению размера будущей пенсии россиянина.
  • Неофициальная зарплата уменьшает количество пенсионных баллов, так как страховые взносы начисляются не со всей суммы.
  • Самозанятым необходимо самостоятельно делать добровольные взносы в СФР для формирования пенсионной выплаты.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отсутствие официальной работы, зарплата "в конверте", перерывы в трудовом стаже и ошибки в лицевом счете могут привести к снижению размера будущей пенсии россиянина, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии, доцент Екатерина Медякова.
"Если работодатель выплачивает часть зарплаты неофициально, страховые взносы начисляются не со всей суммы, что уменьшает количество пенсионных баллов. Кроме того, на размер пенсии могут повлиять неоформленная работа и длительные периоды без отчислений", - сказала Медякова.
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Она подчеркнула, что периоды без официальной работы приводят к потере пенсионных баллов, которые формируются за счет страховых взносов работодателей, перечисляемых в Социальный фонд России (СФР) пропорционально официальному заработку. Такие баллы напрямую влияют на размер будущей пенсии.
Кроме того, Медякова посоветовала следить за данными лицевого счета на Госуслугах, поскольку при учете пенсионных баллов СФР в первую очередь опирается на них. По словам специалиста, отсутствие в лицевом счете каких-либо периодов может также повлиять на пенсионные права.
Эксперт добавила, что отдельным категориям граждан, например самозанятым, необходимо самостоятельно делать добровольные взносы в СФР для формирования пенсионной выплаты.
"При такой форме занятости работодатель не перечисляет за них страховые взносы, поэтому отсутствие добровольных взносов или нарушение сроков их внесения может в том числе повлиять на размер будущей пенсии", - заключила специалист.
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