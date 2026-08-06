Стал известен средний размер социальной пенсии россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер социальной пенсии россиян в июле 2026 года составил более 16,5 тысячи рублей.
- Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в июле 2026 года составил 12 436 рублей, среди неработающих — 16 981 рубль.
- Социальная пенсия назначается по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца, и предназначена для граждан, которые не наработали необходимый страховой стаж или не накопили нужное количество пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии россиян в июле 2026 года составил более 16,5 тысячи рублей, за год выплата выросла примерно на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, на 1 июля 2026 года средний размер социальной пенсии составил 16 590 рублей. В аналогичный период 2025 года - 15 534 рубля.
Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в июле этого года составил 12 436 рублей, среди неработающих - 16 981 рубль.
Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное количество пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию. Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.
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