Рейтинг@Mail.ru
Стал известен средний размер социальной пенсии россиян - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 06.08.2026
Стал известен средний размер социальной пенсии россиян

РИА Новости: средняя социальная пенсия в июле составила 16,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Мария ДевахинаБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер социальной пенсии россиян в июле 2026 года составил более 16,5 тысячи рублей.
  • Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в июле 2026 года составил 12 436 рублей, среди неработающих — 16 981 рубль.
  • Социальная пенсия назначается по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца, и предназначена для граждан, которые не наработали необходимый страховой стаж или не накопили нужное количество пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии россиян в июле 2026 года составил более 16,5 тысячи рублей, за год выплата выросла примерно на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, на 1 июля 2026 года средний размер социальной пенсии составил 16 590 рублей. В аналогичный период 2025 года - 15 534 рубля.
Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в июле этого года составил 12 436 рублей, среди неработающих - 16 981 рубль.
Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное количество пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию. Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Раскрыто, что будет с выплатами, если отсрочить выход на пенсию
3 августа, 02:28
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала