Отношения России и Австрии фактически заморожены, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке.

МИД Австрии объявил персонами нон грата ряд дипломатов РФ в Вене, и Россия готовит ответ на этот шаг.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

МИД Австрии в мае объявил персонами нон грата ряд дипломатов РФ в Вене. Как отметил Любинский, австрийская сторона получит российский ответ на этот шаг.

"Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно", - сказал дипломат.