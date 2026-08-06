Отношения России и Австрии фактически заморожены, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке.
- МИД Австрии объявил персонами нон грата ряд дипломатов РФ в Вене, и Россия готовит ответ на этот шаг.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно", - сказал дипломат.
Антироссийская политика федерального правительства Австрии все глубже загоняет ее в экономический и социальный кризис, добавил Любинский. Этот курс Вены едва ли пользуется поддержкой рядовых австрийцев и местного бизнеса, считает он.