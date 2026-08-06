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Отношения России и Австрии фактически заморожены, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2026
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05:53 06.08.2026
Отношения России и Австрии фактически заморожены, заявили в МИД

Замглавы МИД Любинский: отношения России и Австрии фактически заморожены

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке.
  • МИД Австрии объявил персонами нон грата ряд дипломатов РФ в Вене, и Россия готовит ответ на этот шаг.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
МИД Австрии в мае объявил персонами нон грата ряд дипломатов РФ в Вене. Как отметил Любинский, австрийская сторона получит российский ответ на этот шаг.
"Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно", - сказал дипломат.
Антироссийская политика федерального правительства Австрии все глубже загоняет ее в экономический и социальный кризис, добавил Любинский. Этот курс Вены едва ли пользуется поддержкой рядовых австрийцев и местного бизнеса, считает он.
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В миреРоссияАвстрияВенаДмитрий Любинский
 
 
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