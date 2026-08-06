Тема применения ядерного оружия в Европе стала рутинной, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тема распространения и применения ядерного оружия стала приобретать рутинный характер в Европе, заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
- Васильев напомнил о готовности некоторых стран Восточной Европы разместить у себя ядерное оружие или средства его доставки, отметив при этом забывание последствий использования ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки и возможное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тема распространения и применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать рутинный характер в Европе, заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
"Тема распространения, а тем более применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать практически "рутинный" характер, особенно на европейском континенте", - сказал Васильев в беседе с агентством.
Он напомнил о готовности Финляндии, прибалтийских и других стран Восточной Европы разместить у себя на территории или ядерное оружие, или средства его доставки.
"При этом полностью забыты последствия Хиросимы и Нагасаки. Делается вид, что не было никаких "безъядерных маршей", призывов ученых и врачей мира в европейских странах. Я уже не говорю о прямом нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавил постпред.