Тема применения ядерного оружия в Европе стала рутинной, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Тема распространения и применения ядерного оружия стала приобретать рутинный характер в Европе, заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

Васильев напомнил о готовности некоторых стран Восточной Европы разместить у себя ядерное оружие или средства его доставки, отметив при этом забывание последствий использования ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки и возможное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тема распространения и применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать рутинный характер в Европе, заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

"Тема распространения, а тем более применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать практически "рутинный" характер, особенно на европейском континенте", - сказал Васильев в беседе с агентством.

Он напомнил о готовности Финляндии , прибалтийских и других стран Восточной Европы разместить у себя на территории или ядерное оружие, или средства его доставки.