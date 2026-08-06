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Тема применения ядерного оружия в Европе стала рутинной, заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2026
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08:01 06.08.2026
Тема применения ядерного оружия в Европе стала рутинной, заявили в МИД

Васильев: разговоры о применении ядерного оружия стали рутиной в Европе

© Фото : МИД России/TelegramПолпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев
Полпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : МИД России/Telegram
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тема распространения и применения ядерного оружия стала приобретать рутинный характер в Европе, заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
  • Васильев напомнил о готовности некоторых стран Восточной Европы разместить у себя ядерное оружие или средства его доставки, отметив при этом забывание последствий использования ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки и возможное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тема распространения и применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать рутинный характер в Европе, заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
"Тема распространения, а тем более применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать практически "рутинный" характер, особенно на европейском континенте", - сказал Васильев в беседе с агентством.
Он напомнил о готовности Финляндии, прибалтийских и других стран Восточной Европы разместить у себя на территории или ядерное оружие, или средства его доставки.
"При этом полностью забыты последствия Хиросимы и Нагасаки. Делается вид, что не было никаких "безъядерных маршей", призывов ученых и врачей мира в европейских странах. Я уже не говорю о прямом нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавил постпред.
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