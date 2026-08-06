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Лантратова рассказала, сколько бойцов удалось вернуть с Украины - РИА Новости, 06.08.2026
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Лантратова рассказала, сколько бойцов удалось вернуть с Украины

Лантратова: 550 военных удалось вернуть с Украины, новые обмены готовятся

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 550 российских военнослужащих вернулись домой с Украины за последнее время.
  • За июнь удалось установить судьбу 90 российских военных.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Порядка 550 российских военнослужащих вернулись домой с Украины за последнее время, новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных.
"За последнее время состоялись три крупных обмена: домой вернулись при участии министерства обороны, профильных спецслужб, аппарата уполномоченного по правам человека 550 наших военнослужащих", - сказала Лантратова телеканалу "Звезда".
Она добавила, что новые обмены готовятся, однако в целях безопасности их даты не раскрываются.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЯна Лантратова
 
 
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