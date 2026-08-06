Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших 18 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона.
- Злоумышленники представляются операторами связи, сотрудниками отдела безопасности портала «Госуслуги» и сотрудниками Центрального Банка, чтобы убедить жертву перевести деньги на указанные счета.
- Преступники могут убеждать граждан «отменить» якобы оформленные на них микрозаймы, после чего злоумышленники сами оформляют на жертву кредиты и похищают деньги.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мошенники под видом операторов связи звонят молодым людям и сообщают, что по достижении совершеннолетия необходимо переоформить абонентский номер — для этого нужно продиктовать код из СМС.
После россиянину звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала "Госуслуги" и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные.
Далее в игру вступает третий злоумышленник — "сотрудник Центрального Банка" — он сообщает гражданину, что его деньги якобы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву "задекларировать" сбережения, переведя их на указанные счета.
Помимо прочего преступники могут уверять гражданина, что мошенники якобы уже успели оформить на него микрозаймы и для их "отмены" нужно направить заявки в микрофинансовые организации, сказав коды из СМС. После этого злоумышленники оформляют на жертву кредиты и похищают деньги.