Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших 18 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона.

Злоумышленники представляются операторами связи, сотрудниками отдела безопасности портала «Госуслуги» и сотрудниками Центрального Банка, чтобы убедить жертву перевести деньги на указанные счета.

Преступники могут убеждать граждан «отменить» якобы оформленные на них микрозаймы, после чего злоумышленники сами оформляют на жертву кредиты и похищают деньги.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Мошенники под видом операторов связи звонят молодым людям и сообщают, что по достижении совершеннолетия необходимо переоформить абонентский номер — для этого нужно продиктовать код из СМС.

После россиянину звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала "Госуслуги" и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные.

Далее в игру вступает третий злоумышленник — "сотрудник Центрального Банка" — он сообщает гражданину, что его деньги якобы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву "задекларировать" сбережения, переведя их на указанные счета.