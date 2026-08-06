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Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших 18 лет - РИА Новости, 06.08.2026
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03:11 06.08.2026 (обновлено: 06:06 06.08.2026)
Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших 18 лет

РИА Новости: мошенники предлагают 18-летним переоформить номер телефона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона.
  • Злоумышленники представляются операторами связи, сотрудниками отдела безопасности портала «Госуслуги» и сотрудниками Центрального Банка, чтобы убедить жертву перевести деньги на указанные счета.
  • Преступники могут убеждать граждан «отменить» якобы оформленные на них микрозаймы, после чего злоумышленники сами оформляют на жертву кредиты и похищают деньги.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мошенники под видом операторов связи звонят молодым людям и сообщают, что по достижении совершеннолетия необходимо переоформить абонентский номер — для этого нужно продиктовать код из СМС.
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После россиянину звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала "Госуслуги" и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные.
Далее в игру вступает третий злоумышленник — "сотрудник Центрального Банка" — он сообщает гражданину, что его деньги якобы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву "задекларировать" сбережения, переведя их на указанные счета.
Помимо прочего преступники могут уверять гражданина, что мошенники якобы уже успели оформить на него микрозаймы и для их "отмены" нужно направить заявки в микрофинансовые организации, сказав коды из СМС. После этого злоумышленники оформляют на жертву кредиты и похищают деньги.
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