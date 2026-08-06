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Лантратова назвала число курян, чья судьба неизвестна после вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2026
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02:50 06.08.2026 (обновлено: 02:59 06.08.2026)
Лантратова назвала число курян, чья судьба неизвестна после вторжения ВСУ

Лантратова: судьба 300 курян после вторжения ВСУ остается неизвестной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область судьба порядка 300 жителей региона из 2 176 пропавших остается неизвестной.
  • Совместно с губернатором Курской области и другими компетентными органами, спецслужбами ведется работа по установлению судьбы пропавших.
  • С помощью Международного комитета Красного Креста удалось найти порядка 1 700 человек, более тысячи из них вернулись домой.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область судьба порядка 300 жителей региона из 2 176 пропавших остается неизвестной, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
"Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и надежда на их возвращение есть", - сказала она телеканалу "Звезда".
По словам Лантратовой, работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном и другими компетентными органами, спецслужбами.
С помощью Международного комитета Красного Креста, отметила Лантратова, удалось найти порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. Также она добавила, что даже спустя длительное время людей удавалось находить.
"По каждому человеку будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена", - подытожила Лантратова.
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