Лантратова назвала число курян, чья судьба неизвестна после вторжения ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область судьба порядка 300 жителей региона из 2 176 пропавших остается неизвестной.

Совместно с губернатором Курской области и другими компетентными органами, спецслужбами ведется работа по установлению судьбы пропавших.

С помощью Международного комитета Красного Креста удалось найти порядка 1 700 человек, более тысячи из них вернулись домой.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область судьба порядка 300 жителей региона из 2 176 пропавших остается неизвестной, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

"Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и надежда на их возвращение есть", - сказала она телеканалу "Звезда".

С помощью Международного комитета Красного Креста, отметила Лантратова, удалось найти порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. Также она добавила, что даже спустя длительное время людей удавалось находить.