Кардиолог рассказал о пользе смеха

Краткий пересказ от РИА ИИ Смех способен способствовать снижению артериального давления и улучшению эластичности сосудов при регулярной практике.

Позитивный эффект смеха для сердца связан с улучшением эластичности сосудов, снижением хронического стресса и нормализацией сердечного ритма.

Смех не заменяет медикаментозное лечение, но является ценным инструментом комплексной профилактики.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Смех способен влиять на снижение артериального давления и улучшение эластичности сосудов, однако речь не о мгновенном эффекте, а о долгосрочном влиянии при регулярной практике, рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

По словам специалиста, позитивный эффект смеха для сердца связан с улучшением эластичности сосудов, снижением хронического стресса - одного из главных факторов развития гипертонии - и нормализацией вариабельности сердечного ритма.

"Смех действительно способен способствовать снижению артериального давления, однако речь идет не о мгновенном эффекте, а о долгосрочном влиянии при регулярной практике", - пишет Life.ru со ссылкой на Кокина.

Специалист также отметил, что смех не заменяет гипотензивные препараты и не может рассматриваться как самостоятельный метод лечения. Он добавил, что это лишь вспомогательный, но ценный инструмент комплексной профилактики.