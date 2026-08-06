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Кардиолог рассказал о пользе смеха - РИА Новости, 06.08.2026
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04:45 06.08.2026
Кардиолог рассказал о пользе смеха

Кардиолог Кокин: смех помогает снизить артериальное давление

© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Fotolia / Andrei Tsalko
Измерение артериального давления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смех способен способствовать снижению артериального давления и улучшению эластичности сосудов при регулярной практике.
  • Позитивный эффект смеха для сердца связан с улучшением эластичности сосудов, снижением хронического стресса и нормализацией сердечного ритма.
  • Смех не заменяет медикаментозное лечение, но является ценным инструментом комплексной профилактики.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Смех способен влиять на снижение артериального давления и улучшение эластичности сосудов, однако речь не о мгновенном эффекте, а о долгосрочном влиянии при регулярной практике, рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.
По словам специалиста, позитивный эффект смеха для сердца связан с улучшением эластичности сосудов, снижением хронического стресса - одного из главных факторов развития гипертонии - и нормализацией вариабельности сердечного ритма.
"Смех действительно способен способствовать снижению артериального давления, однако речь идет не о мгновенном эффекте, а о долгосрочном влиянии при регулярной практике", - пишет Life.ru со ссылкой на Кокина.
Специалист также отметил, что смех не заменяет гипотензивные препараты и не может рассматриваться как самостоятельный метод лечения. Он добавил, что это лишь вспомогательный, но ценный инструмент комплексной профилактики.
"Смех... не лечит ишемическую болезнь или гипертонию самостоятельно, но в комплексе с медикаментозной терапией, физической активностью и правильным питанием создает мощный профилактический эффект. Поэтому не ждите, пока жизнь "подкинет" повод для смеха. Создавайте его сами", - заключил кардиолог.
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