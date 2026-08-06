Только за истекший июль российские Вооруженные силы освободили 32 населенных пункта, или без малого шесть сотен квадратных километров территорий исконных русских земель. Наступление наших войск шло по двум ключевым направлениям: в Харьковской области, где Россия создает буферную зону, и в ДНР. Это если в абсолютных цифрах. В относительных цифрах еще убедительнее: Россия в июле взяла под свой контроль на две сотни квадратных километров больше, чем в июне.

Западный политистеблишмент и послушная ему пресса, а еще — мириады сетевых "влиятелей" и "влиятельниц" оценивают тот же самый этап геополитического кризиса как тактический "выигрыш" Украины. В противостоянии именно что в виртуальном пространстве, иначе называемом информационной войной, победитель может быть назначен в два клика. И никто и никогда не понесет, естественно, ответственности за распространение фальшивки. Ее будут мультиплицировать многократно и за колоссальные деньги — с тем чтобы ввести в заблуждение не только обывателей, но и принимающих решения политиков.

И это нам тоже известно. Как известно и то, что у киевской клики нет и взять ей неоткуда и не от кого ни систем ПВО, ни ракет к ним. Кричалка "Америка нам поможет" работает только на оглоушенную русофобской пропагандой украинскую общественность.

В реальном же мире, там, где принимают решения, никто и никаких ракет для Patriot, "родных" или по лицензии, производить для Украины и ее ВСУ не собирается. Посол США при не самой дружественной нам организации — НАТО — Мэтью Уитакер сказал как отгрузил: "Сделку между США и Украиной о лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot не заключат". И добавил , чтобы дошло до всех даже самых упоротых русофобов: "Долгосрочное соглашение о производстве не появится к этой зиме".

Такова реальность, в которой сегодня Украина не имеет в строгом военном смысле никаких средств даже для воображаемого теми, кто строит планы реванша, находясь при этом западнее Бреста, "выигрыша". А простое удержание позиций на ЛБС вэсэушниками — уже ненаучная фантастика.

В стратегическом смысле этим вэсэушникам и их командованию тоже нечего предъявить: у Киева нет не только действующей (даже в периметре столицы) ПВО, у него нет и баллистических ракет. И вряд ли есть или появятся возможности, чтобы это все создать.

Поставки по морю прекращены. И речь в данном случае не о судах-зерновозах (России сегодня совсем не интересно, что там у украинцев с зерновой сделкой), шедших из черноморских украинских гаваней, а о сухогрузах с армейскими комплектующими, которые шли в Николаевский военный порт.

Сотворить хоть что-то не на бумаге и онлайн, а в реальности и офлайн, а затем испытать, оценить результаты испытаний, внести изменения и коррективы — невозможно. Зато возможно другое. Чем Зеленский и его группа европейской поддержки занимаются.

Можно делать разнообразные заявления, анонсируя, например, создание "командования дальнобойного влияния на Россию". Слова ушли 10 июля в медийку для распространения согласно методичке чуть больше месяца спустя, как Франция, Германия и Британия договорились на встрече в Лондоне (это произошло 7 июня) о "совместном производстве дальнобойного оружия и систем ПВО" для Украины.

Что тоже невозможно, но по другим причинам.

Ни Франция, ни ФРГ, ни Британия сами не обладают никакими системами ПВО — в общепринятом смысле слова. У них, как членов Североатлантического альянса, есть радары. Да, мощные, да, направленные, естественно, на нас. Но вся остальная защита национальных и наднациональных рубежей была многие десятилетия возложена на Америку (тот самый "зонтик"). А еще на систему сдерживания, в которой у России, а не у Франции и других стран был — наряду с США — решающий голос. Защита "евротройки" (и тогда, и сейчас) держалась на нашем терпении, на нашем соблюдении всех профильных соглашений и на нашей оборонной (а не наступательной и не экспансионистской) военной доктрине.

Выведем территории, оставшиеся от Незалежной (а их с каждым месяцем все меньше), как и сам Киев — объект, а не субъект в геополитике, из военного уравнения, чтобы понять вот что.

Сегодня у Запада в его европейском военно-реваншистском изводе пока не существует никакого оружия, чтобы попытаться отвлечь нас от выполнения целей и задач СВО. Но у Запада (и главным образом — уже в его медийно-европейском изводе, включая в том числе сетевые технологии и взаимодействующие с ними разнообразные модели ИИ) есть возможность нас изматывать психологически, внося пусть и не слишком слышную, но ноту сомнений в происходящем. Нам нужно понять, что чем успешнее наше продвижение на ЛБС, тем сильнее его наши враги будут с помощью подвластных медиа и иных инструментов обесценивать.

Не менее важным стоит заметить и следующее: никто в военно-реваншистской Европе, во всех этих "евротройках", "коалициях" и "комбинациях" не отказался пока от своих планов если не нанести нам стратегическое поражение, то хотя бы создать хаос, который принято называть "управляемым".

Как бы и чьи бы голоса о том, что и на ЛБС, и в небе, и на море "Россия не двигается вперед", ни звучали, проверки реальностью они не выдерживают. Вперед мы идем, планы по освобождению исконных русских земель, как и по созданию буферной зоны безопасности, нашими воинами выполняются.