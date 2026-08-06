В Ярославле перекрыли движение из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
- Из-за атаки на Ярославской области перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как объяснил глава региона в своем канале на платформе "Макс", данная мера предпринята в целях безопасности. Движение отсутствует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Евраев призвал водителей воздержаться от поездок в данном направлении или выбрать пути объезда.