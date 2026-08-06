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Руководство ФИФА выразило поддержку Инфантино после его извинения - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
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Футбол
 
01:03 06.08.2026
Руководство ФИФА выразило поддержку Инфантино после его извинения

Руководство ФИФА выразило поддержку Инфантино после его извинений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) выразило поддержку президенту организации Джанни Инфантино, который принес извинения за допущенные ошибки, касающиеся коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise.
Ранее сообщалось, что Инфантино в среду в Рабате провел экстренную встречу с высшим руководством ФИФА на фоне критики в свой адрес и потери влияния в организации.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
ФИФА опровергла сообщения о обещании Инфантино провести финал ЧМ в Марокко
Вчера, 22:38
"После встречи в Рабате, Марокко, генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены правления ФИФА подтвердили свою полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино как единственного должностного лица, избранного 211 ассоциациями - членами ФИФА. В свою очередь, президент ФИФА подтвердил свою полную поддержку генерального секретаря ФИФА и администрации ФИФА за их необходимую и выдающуюся работу по реализации его видения. Участники обсудили и согласились с тем, что процессы, коммуникации и взаимодействие между президентом, генеральным секретарем и правлением ФИФА, которые способствуют реализации этого видения, могут и должны постоянно совершенствоваться с точки зрения их эффективности", - говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.
"На встрече также рассматривалось предложение FIFA Forward Enterprise, в котором были признаны допущенные ошибки. Было решено, что совет ФИФА и ассоциации - члены ФИФА не хотели, чтобы они чувствовали себя исключенными из процесса, и что этот процесс должен был проходить по-другому. Также было признано, что были допущены дальнейшие ошибки после того, как информация о предложении просочилась в СМИ. В отдельном письме, адресованном совету ФИФА и ассоциациям - членам ФИФА, были принесены извинения за эти ошибки, а также даны гарантии того, что они не повторятся. Сейчас будет проведена проверка, и отчет будет представлен совету ФИФА на его следующем запланированном заседании", - отметили в руководстве организации.
В ФИФА вновь подчеркнули, что проект FIFA Forward Enterprise больше не рассматривается, а сама организация примет необходимые меры для защиты репутации.
"Как сообщалось ранее, предложение проекта, которое должно было быть одобрено ассоциациями - членами ФИФА и советом ФИФА, в настоящее время не рассматривается. В связи с закрытием проекта было решено, что ФИФА больше не потерпит никаких посягательств на ее честность, надлежащее управление и процессуальные нормы и примет все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Всегда есть чему поучиться, и ФИФА продолжит совершенствовать свои процессы в свете этого опыта. Однако в данном случае важно подчеркнуть, что, несмотря на допущенные ошибки, все, что было сделано, было сделано в полном соответствии с нормативной базой ФИФА", - заявили в организации.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Глава JFA обвинил ФИФА в шантаже ради поддержки Инфантино
4 августа, 19:23
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.
По информации СМИ, действующий глава ФИФА подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку. 4 августа президент Футбольной ассоциации Иордании (JFA) Али бин Аль-Хусейн написал в соцсетях, что ФИФА шантажом добивалась поддержки Инфантино. На следующий день английская газета The Times сообщила, что Инфантино в обмен на поддержку предлагал Марокко право провести финальный матч чемпионата мира 2030 года.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
СМИ: УЕФА и другие конфедерации могут создать альтернативу турнирам ФИФА
3 августа, 23:51
 
ФутболВ миреРабатМароккоСШАДжанни ИнфантиноДжаред КушнерДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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