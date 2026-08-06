Руководство ФИФА выразило поддержку Инфантино после его извинения

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) выразило поддержку президенту организации Джанни Инфантино, который принес извинения за допущенные ошибки, касающиеся коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise.

Ранее сообщалось, что Инфантино в среду в Рабате провел экстренную встречу с высшим руководством ФИФА на фоне критики в свой адрес и потери влияния в организации.

"После встречи в Рабате, Марокко, генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены правления ФИФА подтвердили свою полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино как единственного должностного лица, избранного 211 ассоциациями - членами ФИФА. В свою очередь, президент ФИФА подтвердил свою полную поддержку генерального секретаря ФИФА и администрации ФИФА за их необходимую и выдающуюся работу по реализации его видения. Участники обсудили и согласились с тем, что процессы, коммуникации и взаимодействие между президентом, генеральным секретарем и правлением ФИФА, которые способствуют реализации этого видения, могут и должны постоянно совершенствоваться с точки зрения их эффективности", - говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

"На встрече также рассматривалось предложение FIFA Forward Enterprise, в котором были признаны допущенные ошибки. Было решено, что совет ФИФА и ассоциации - члены ФИФА не хотели, чтобы они чувствовали себя исключенными из процесса, и что этот процесс должен был проходить по-другому. Также было признано, что были допущены дальнейшие ошибки после того, как информация о предложении просочилась в СМИ. В отдельном письме, адресованном совету ФИФА и ассоциациям - членам ФИФА, были принесены извинения за эти ошибки, а также даны гарантии того, что они не повторятся. Сейчас будет проведена проверка, и отчет будет представлен совету ФИФА на его следующем запланированном заседании", - отметили в руководстве организации.

В ФИФА вновь подчеркнули, что проект FIFA Forward Enterprise больше не рассматривается, а сама организация примет необходимые меры для защиты репутации.

"Как сообщалось ранее, предложение проекта, которое должно было быть одобрено ассоциациями - членами ФИФА и советом ФИФА, в настоящее время не рассматривается. В связи с закрытием проекта было решено, что ФИФА больше не потерпит никаких посягательств на ее честность, надлежащее управление и процессуальные нормы и примет все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Всегда есть чему поучиться, и ФИФА продолжит совершенствовать свои процессы в свете этого опыта. Однако в данном случае важно подчеркнуть, что, несмотря на допущенные ошибки, все, что было сделано, было сделано в полном соответствии с нормативной базой ФИФА", - заявили в организации.

В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.