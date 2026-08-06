В американском штате продлили режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор штата Индиана Майк Браун продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики на 30 дней.

Среди причин продления режима ЧС указаны удары Украины по НПЗ в России.

Введение режима ЧС предусматривает приостановку сбора налога на использование бензина и акциза на бензин.

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Губернатор американского штата Индиана Майк Браун продлил еще на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, указав среди причин удары Украины по НПЗ в России.

"В последние недели конфликт между Россией Украиной расширился на новые театры военных действий. В результате эскалации конфликта объемы переработки нефти в России в июле снизились… Во всех округах штата Индиана объявляется чрезвычайная ситуация в сфере энергетики. Данная чрезвычайная ситуация вступает в силу с 7 августа 2026 года и действует до 5 сентября 2026 года", - говорится в тексте указа.

Как следует из указа губернатора, введение режима энергетической чрезвычайной ситуации предусматривает приостановку сбора двух видов налогов на топливо в штате — налога на использование бензина и акциза на бензин.

Это уже пятое продление режима энергетической чрезвычайной ситуации в Индиане. Первоначально Браун объявил режим ЧС в апреле, после чего несколько раз продлевал его действие.