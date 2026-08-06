В американском штате продлили режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор штата Индиана Майк Браун продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики на 30 дней.
- Среди причин продления режима ЧС указаны удары Украины по НПЗ в России.
- Введение режима ЧС предусматривает приостановку сбора налога на использование бензина и акциза на бензин.
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Губернатор американского штата Индиана Майк Браун продлил еще на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, указав среди причин удары Украины по НПЗ в России.
"В последние недели конфликт между Россией и Украиной расширился на новые театры военных действий. В результате эскалации конфликта объемы переработки нефти в России в июле снизились… Во всех округах штата Индиана объявляется чрезвычайная ситуация в сфере энергетики. Данная чрезвычайная ситуация вступает в силу с 7 августа 2026 года и действует до 5 сентября 2026 года", - говорится в тексте указа.
Как следует из указа губернатора, введение режима энергетической чрезвычайной ситуации предусматривает приостановку сбора двух видов налогов на топливо в штате — налога на использование бензина и акциза на бензин.
Это уже пятое продление режима энергетической чрезвычайной ситуации в Индиане. Первоначально Браун объявил режим ЧС в апреле, после чего несколько раз продлевал его действие.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.