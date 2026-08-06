Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город.

Премьер-министр подтвердила приверженность страны трем неядерным принципам и подчеркнула необходимость усилий по достижению мира без ядерного оружия.

Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке проходит в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии с участием представителей 127 стран и международных организаций.

ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.

Трансляция шла в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете.

"Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены", — сказала Такаити

Она подтвердила приверженность страны трем неядерным принципам и отметила, что "катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться".

Премьер Японии выразила готовность возглавить усилия международного сообщества по "достижению мира без ядерного оружия", выступив за сохранение и укрепление режима ДНЯО .

В свою очередь, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи также ни разу не упомянул США.

"Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе", — сказал он.

Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке состоялась в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии. В ней приняли участие председатели обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, представители рекордных 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".