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Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2026
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03:33 06.08.2026 (обновлено: 07:33 06.08.2026)
Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

В Японии на церемонии не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город.
  • Премьер-министр подтвердила приверженность страны трем неядерным принципам и подчеркнула необходимость усилий по достижению мира без ядерного оружия.
  • Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке проходит в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии с участием представителей 127 стран и международных организаций.
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.
Трансляция шла в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете.
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"Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены", — сказала Такаити.
Она подтвердила приверженность страны трем неядерным принципам и отметила, что "катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться".
Премьер Японии выразила готовность возглавить усилия международного сообщества по "достижению мира без ядерного оружия", выступив за сохранение и укрепление режима ДНЯО.
В свою очередь, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи также ни разу не упомянул США.
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"Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе", — сказал он.
Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке состоялась в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии. В ней приняли участие председатели обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, представители рекордных 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
Премьер-министры Японии в последние годы избегают упоминать США в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В частности, на церемонии в прошлом году о роли Соединенных Штатов умолчал тогдашний глава правительства Сигэру Исиба.
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