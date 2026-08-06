Артистка сыграет на уцелевшей в бомбардировке Хиросимы русской скрипке

Краткий пересказ от РИА ИИ Русская скрипка, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы, прозвучит на концерте в 81-ю годовщину трагедии.

Скрипка была привезена в Японию в 1920-е годы эмигрировавшим из России скрипачом Сергеем Пальчиковым и в 1986 году передана в дар школе Hiroshima Jogakuin.

В 2011 году скрипка была отреставрирована и получила «вторую жизнь».

ТОКИО, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Русская скрипка, уцелевшая в атомной бомбардировке Хиросимы, прозвучит на концерте в 81-ю годовщину трагедии, рассказала РИА Новости скрипачка Мэгуми Морита.

"Скрипка была привезена в Японию в 1920-е годы эмигрировавшим из России вместе с семьей после революции скрипачом Сергеем Пальчиковым. Семья Пальчиковых обосновалась в 1923 году в Хиросиме", - сказала Морита.

Как отметила исполнительница, первое время Пальчиков зарабатывал тем, что играл на сеансах немого кино, а затем стал преподавать в женской христианской школе Hiroshima Jogakuin.

В школе он организовал небольшой оркестр, концерты которого стали очень популярны в городе. Однако с началом Второй мировой войны в Японию захлестнула волна "шпиономании" по отношению ко всем иностранцам. Пальчиков был вынужден покинуть школу, рассказала Морита.

Шестое августа 1945 года застало скрипача и его семью в съемном доме в 2,5 километрах от эпицентра атомного взрыва. Дом был разрушен, но сам музыкант и его семья выжили. Под завалами удалось обнаружить и скрипку. Она получила повреждения, но осталась цела.

После войны семья переехала в США. И только в 1986 году, когда женская школа Hiroshima Jogakuin пригласила на свое 100-летие дочь Сергея Пальчикова Калерию с ее сыном, скрипка вернулась в Японию – потомки русского музыканта привезли ее с собой и передали школе в дар.

В Хиросиме инструмент называют "хибаку-скрипкой" ("облученной скрипкой" - яп.) – по аналогии с "хибакуся", как называют в Японии людей, получивших облучение при взрыве атомной бомбы.

"Скрипка выставлялась в школе и на выставках как инструмент, переживший атомную бомбардировку, но играть на ней было невозможно. И только в 2011 году скрипка была отреставрирована и получила вторую жизнь", - сообщила Морита.

Отец Мориты был директором женской школы Hiroshima Jogakuin, и она сама закончила ее, а затем, став профессиональной скрипачкой, выступала с симфоническим оркестром Хиросимы.

"Я и не подозревала, какая связь существует между моей семьей и этой скрипкой. Несколько лет назад совершенно случайно в телепередаче, посвященной этой скрипке, я увидела фотографию, снятую во время торжественной передачи скрипки в дар школе. Оказалось, что именно мой отец был директором школы тогда, когда школе передали скрипку", - рассказала скрипачка.