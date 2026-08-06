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Артистка сыграет на уцелевшей в бомбардировке Хиросимы русской скрипке - РИА Новости, 06.08.2026
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02:04 06.08.2026
Артистка сыграет на уцелевшей в бомбардировке Хиросимы русской скрипке

РИА Новости: российская скрипка, уцелевшая в Хиросиме, прозвучит на концерте

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАтомная бомбардировка Хиросимы
Атомная бомбардировка Хиросимы - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
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Атомная бомбардировка Хиросимы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русская скрипка, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы, прозвучит на концерте в 81-ю годовщину трагедии.
  • Скрипка была привезена в Японию в 1920-е годы эмигрировавшим из России скрипачом Сергеем Пальчиковым и в 1986 году передана в дар школе Hiroshima Jogakuin.
  • В 2011 году скрипка была отреставрирована и получила «вторую жизнь».
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Русская скрипка, уцелевшая в атомной бомбардировке Хиросимы, прозвучит на концерте в 81-ю годовщину трагедии, рассказала РИА Новости скрипачка Мэгуми Морита.
"Скрипка была привезена в Японию в 1920-е годы эмигрировавшим из России вместе с семьей после революции скрипачом Сергеем Пальчиковым. Семья Пальчиковых обосновалась в 1923 году в Хиросиме", - сказала Морита.
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Как отметила исполнительница, первое время Пальчиков зарабатывал тем, что играл на сеансах немого кино, а затем стал преподавать в женской христианской школе Hiroshima Jogakuin.
В школе он организовал небольшой оркестр, концерты которого стали очень популярны в городе. Однако с началом Второй мировой войны в Японию захлестнула волна "шпиономании" по отношению ко всем иностранцам. Пальчиков был вынужден покинуть школу, рассказала Морита.
Шестое августа 1945 года застало скрипача и его семью в съемном доме в 2,5 километрах от эпицентра атомного взрыва. Дом был разрушен, но сам музыкант и его семья выжили. Под завалами удалось обнаружить и скрипку. Она получила повреждения, но осталась цела.
После войны семья переехала в США. И только в 1986 году, когда женская школа Hiroshima Jogakuin пригласила на свое 100-летие дочь Сергея Пальчикова Калерию с ее сыном, скрипка вернулась в Японию – потомки русского музыканта привезли ее с собой и передали школе в дар.
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В Хиросиме инструмент называют "хибаку-скрипкой" ("облученной скрипкой" - яп.) – по аналогии с "хибакуся", как называют в Японии людей, получивших облучение при взрыве атомной бомбы.
"Скрипка выставлялась в школе и на выставках как инструмент, переживший атомную бомбардировку, но играть на ней было невозможно. И только в 2011 году скрипка была отреставрирована и получила вторую жизнь", - сообщила Морита.
Отец Мориты был директором женской школы Hiroshima Jogakuin, и она сама закончила ее, а затем, став профессиональной скрипачкой, выступала с симфоническим оркестром Хиросимы.
"Я и не подозревала, какая связь существует между моей семьей и этой скрипкой. Несколько лет назад совершенно случайно в телепередаче, посвященной этой скрипке, я увидела фотографию, снятую во время торжественной передачи скрипки в дар школе. Оказалось, что именно мой отец был директором школы тогда, когда школе передали скрипку", - рассказала скрипачка.
Морита сообщила РИА Новости, что планирует сыграть на русской скрипке в школе Hiroshima Jogakuin в 81-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы.
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