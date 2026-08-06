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В МИД рассказали об "антироссийском угаре" Берлина - РИА Новости, 06.08.2026
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06:43 06.08.2026
В МИД рассказали об "антироссийском угаре" Берлина

Любинский: Германия зашла слишком далеко в антироссийском угаре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что немецкие власти зашли слишком далеко в антироссийском угаре.
  • Минэкономики Германии сообщило, что Киев стал главным получателем поставок оружия из ФРГ в первой половине 2026 года.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Немецкие власти зашли слишком далеко в антироссийском угаре и, похоже, не извлекли уроков из истории, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
"Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своем антироссийском угаре. История немцев, как получается, ничему не учит", - сказал он.
Минэкономики Германии сообщило в июле, что Киев стал главным получателем поставок оружия из ФРГ в первой половине 2026 года. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине.
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