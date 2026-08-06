В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
Согласно NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00 мск.
"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.