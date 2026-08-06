Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 06.08.2026
Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума

Россия в июне увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЕжевика
Ежевика - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Ежевика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 138,6 тысячи долларов.
  • Импорт персиков и нектаринов из Турции в Россию в июне вырос почти вдвое в годовом выражении — до 68,2 миллиона долларов, также выросли закупки слив — до 2,5 миллионов долларов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 140 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли ежевику из Турции на 138,6 тысячи долларов - это максимальная сумма за всю историю наблюдений. Ведомство ведет статистику с 2013 года.
Поставки ежевики из Турции носят нерегулярный характер: в последний раз они были зафиксированы в июне 2024 года и сумма закупок тогда составила всего 42 доллара.
При этом популярностью на российском рынке пользуются, помимо ягод, и турецкие фрукты: импорт персиков и нектаринов в июне вырос почти вдвое в годовом выражении - до 68,2 миллиона долларов.
Также выросли закупки слив - до 2,5 миллионов долларов с 2,4 миллиона годом ранее.
Урожай клубники - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Россия вдвое сократила ввоз клубники из Турции
4 августа, 00:26
 
ТурцияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала