Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 138,6 тысячи долларов.

Импорт персиков и нектаринов из Турции в Россию в июне вырос почти вдвое в годовом выражении — до 68,2 миллиона долларов, также выросли закупки слив — до 2,5 миллионов долларов.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 140 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.

Так, в июне российские компании ввезли ежевику из Турции на 138,6 тысячи долларов - это максимальная сумма за всю историю наблюдений. Ведомство ведет статистику с 2013 года.

Поставки ежевики из Турции носят нерегулярный характер: в последний раз они были зафиксированы в июне 2024 года и сумма закупок тогда составила всего 42 доллара.

При этом популярностью на российском рынке пользуются, помимо ягод, и турецкие фрукты: импорт персиков и нектаринов в июне вырос почти вдвое в годовом выражении - до 68,2 миллиона долларов.