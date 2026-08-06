Россия увеличила ввоз ежевики из Турции до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 138,6 тысячи долларов.
- Импорт персиков и нектаринов из Турции в Россию в июне вырос почти вдвое в годовом выражении — до 68,2 миллиона долларов, также выросли закупки слив — до 2,5 миллионов долларов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия в июне увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в 140 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли ежевику из Турции на 138,6 тысячи долларов - это максимальная сумма за всю историю наблюдений. Ведомство ведет статистику с 2013 года.
Поставки ежевики из Турции носят нерегулярный характер: в последний раз они были зафиксированы в июне 2024 года и сумма закупок тогда составила всего 42 доллара.
При этом популярностью на российском рынке пользуются, помимо ягод, и турецкие фрукты: импорт персиков и нектаринов в июне вырос почти вдвое в годовом выражении - до 68,2 миллиона долларов.
Также выросли закупки слив - до 2,5 миллионов долларов с 2,4 миллиона годом ранее.
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4 августа, 00:26