Домодедово принимает рейсы по согласованию с органами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта, возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений в районе авиагавани, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.