Диетолог рассказала, чем фастфуд опасен для здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ Частое употребление фастфуда может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также спровоцировать преждевременное старение.

В бургерах некоторых заведений были найдены бактерии группы кишечных палочек из-за несоблюдения базовых санитарных правил.

При сильном желании фастфуд можно употреблять не более одного раза в месяц, сопровождая его свежими овощами, смузи или фруктами.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частое употребление фастфуда может приводить к нарушениям со стороны сердечно-сосудистой и иммунной системы, а также провоцировать преждевременное старение, сообщила РИА Новости врач-диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

Ранее в Роскачестве сообщили РИА Новости, что, согласно результатам исследования, в бургерах BB & BURGERS, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек. Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки и выяснили, что главной проблемой категории стало несоблюдение базовых санитарных правил.

"Фастфуд повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, там, как правило, в составе много соли, есть насыщенные жиры и трансжиры, которые также неблагоприятно влияют на наше здоровье. Негативное влияние оказывается на микробиоту кишечника, что приводит к нарушению метаболизма и иногда даже развитию ожирения", - сказала Солнцева.

Она также отметила, что в отличие от натуральных продуктов фастфуд содержит дефицит антиоксидантов и фитонутриентов, которые необходимы для здоровой работы иммунной системы.

"Сейчас нарушения микробиоты кишечника напрямую связывают со здоровьем мозга, деменцией, развитием хронических и онкологических заболеваний, преждевременного старения", - подчеркнула врач.

Однако, по словам диетолога, при сильном желании позволить себе фастфуд можно не более одного раза в месяц, сопровождая его салатом из свежих овощей, смузи или десертом из фруктов. Такое сочетание продуктов не нанесет большого ущерба здоровью.