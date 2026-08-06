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Диетолог рассказала, чем фастфуд опасен для здоровья - РИА Новости, 06.08.2026
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07:16 06.08.2026
Диетолог рассказала, чем фастфуд опасен для здоровья

Диетолог Солнцева: фастфуд может вызвать преждевременное старение

© iStock.com / happy_larkФастфуд
Фастфуд - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© iStock.com / happy_lark
Фастфуд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частое употребление фастфуда может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также спровоцировать преждевременное старение.
  • В бургерах некоторых заведений были найдены бактерии группы кишечных палочек из-за несоблюдения базовых санитарных правил.
  • При сильном желании фастфуд можно употреблять не более одного раза в месяц, сопровождая его свежими овощами, смузи или фруктами.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частое употребление фастфуда может приводить к нарушениям со стороны сердечно-сосудистой и иммунной системы, а также провоцировать преждевременное старение, сообщила РИА Новости врач-диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
Ранее в Роскачестве сообщили РИА Новости, что, согласно результатам исследования, в бургерах BB & BURGERS, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек. Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки и выяснили, что главной проблемой категории стало несоблюдение базовых санитарных правил.
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"Фастфуд повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, там, как правило, в составе много соли, есть насыщенные жиры и трансжиры, которые также неблагоприятно влияют на наше здоровье. Негативное влияние оказывается на микробиоту кишечника, что приводит к нарушению метаболизма и иногда даже развитию ожирения", - сказала Солнцева.
Она также отметила, что в отличие от натуральных продуктов фастфуд содержит дефицит антиоксидантов и фитонутриентов, которые необходимы для здоровой работы иммунной системы.
"Сейчас нарушения микробиоты кишечника напрямую связывают со здоровьем мозга, деменцией, развитием хронических и онкологических заболеваний, преждевременного старения", - подчеркнула врач.
Однако, по словам диетолога, при сильном желании позволить себе фастфуд можно не более одного раза в месяц, сопровождая его салатом из свежих овощей, смузи или десертом из фруктов. Такое сочетание продуктов не нанесет большого ущерба здоровью.
Солнцева добавила, что серьезные нарушения в производстве, хранении и приготовлении фастфуда, как правило, редко находят в заведениях, которые следят за соблюдением санитарных норм.
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