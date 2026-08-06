Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах стартовал крупнейший в России детский шахматный турнир - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 06.08.2026
В Чебоксарах стартовал крупнейший в России детский шахматный турнир

В Чебоксарах стартовал этап Детского Кубка России по шахматам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шахматы. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийские соревнования по шахматам "Шоколадный кубок" стартовали в Чебоксарах на базе ледового дворца "Чебоксары-Арена" и продлятся до 12 августа.
  • В этом году на участие в турнире подали заявки более тысячи юных шахматистов из 57 регионов страны.
  • Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что "Шоколадный кубок" стал визитной карточкой Чувашии в мире детских шахмат.
ЧЕБОКСАРЫ, 6 авг - РИА Новости. Всероссийские соревнования по шахматам "Шоколадный кубок" - этап Детского Кубка России 2026 года - стартовали в Чебоксарах, участников среди прочих приветствовали гроссмейстер Сергей Карякин и известный хоккеист Александр Овечкин, сообщается на портале органов власти Чувашской Республики.
Турнир продлится до 12 августа на базе ледового дворца "Чебоксары-Арена". В этом году соревнования установили рекорд: по данным организаторов, заявки на участие подали более тысячи юных шахматистов из 57 регионов страны. Турнир проводится среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 9, 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Соревновательная программа включает девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход. Вход для участников бесплатный.
Евгений Бондаренко с участницами Медиалаборатории Полиной Чебурахиной и Анастасией Ковалевой - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Президент Федерации шахмат Кубани рассказал, как воспитывают чемпионов
13 марта, 09:00
Помимо основной программы, для участников организованы турниры по блицу, рапиду, шведским шахматам и решению шахматных композиций.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что всего за несколько лет "Шоколадный кубок" стал настоящей визитной карточкой Чувашии в мире детских шахмат. Несмотря на свою молодую историю, сегодня он по праву занимает особое место в календаре детского Кубка России.
"Для нас важно, что турнир способствует развитию шахмат в республике. Видим, как растет интерес к этому виду спорта среди детей и взрослых. Сегодня шахматами в Чувашии занимаются более 8,7 тысячи человек, почти 4,8 тысячи из них - дети. Порядка в 120 школах успешно реализуем программу "Шахматы в школу", а наши юные спортсмены все увереннее заявляют о себе на всероссийском уровне", - сказал глава региона.
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
FIDE изменила формат Кубка мира по шахматам
13 июля, 20:31
Традиционными гостями турнира стали известные спортсмены. На открытии сеанс одновременной игры провели гроссмейстер Сергей Карякин и международный гроссмейстер, олимпийский чемпион Юрий Айрапетян.
Карякин отметил, что число участников турнира постоянно растет. По его мнению, "настало время расширить его границы, пригласив в следующем году юных спортсменов из других стран". Политик поблагодарил партнеров соревнований и подтвердил готовность Федерации шахмат Московской области, которую он возглавляет, к сотрудничеству.
С видеоприветствиями к участникам обратились хоккеисты Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал "Шоколадный кубок" самым крупным шахматным турниром в мире, а Овечкин в своем обращении отметил, что хоккей во многом похож на шахматы.
Всероссийский шахматный турнир среди школьных команд Белая ладья - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Шахматный турнир "Белая ладья" объединил талантливую молодежь, заявил Путин
1 июня, 19:48
"Шоколадный кубок" проводится в Чебоксарах ежегодно с 2023 года, с инициативой проводить турнир ранее выступил депутат Государственной думы Анатолий Аксаков.
По его словам, организаторы не планируют останавливаться на достигнутом. На пресс-конференции, приуроченной к старту турнира, Аксаков сообщил о планах провести в будущем в Чебоксарах детский шахматный турнир, который мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Политик пояснил, что для этого необходимо преодолеть планку в 21 тысячу участников, установленную в Индии. В качестве дальнейших перспектив также обсуждаются строительство Дворца шахмат и расширение преподавания шахмат в школах республики.
"Шахматы - это быстрый ум, глубокий интеллект. Развивая эти способности сегодня, мы закладываем фундамент для завтрашних побед во многих сферах жизни. Ведь именно от этого зависит, каким будет наше будущее. Считаю, что шахматы должны быть обязательным предметом во всех школах", - отметил Аксаков.
Кирсан Илюмжинов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Илюмжинов заявил, что завершил карьеру в шахматах
27 июля, 13:28
 
СпортЧебоксарыРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Сергей КарякинАнатолий АксаковВячеслав ФетисовШахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Т. Атман
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
    67
    15
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала