В Чебоксарах стартовал крупнейший в России детский шахматный турнир

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всероссийские соревнования по шахматам "Шоколадный кубок" стартовали в Чебоксарах на базе ледового дворца "Чебоксары-Арена" и продлятся до 12 августа.
- В этом году на участие в турнире подали заявки более тысячи юных шахматистов из 57 регионов страны.
- Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что "Шоколадный кубок" стал визитной карточкой Чувашии в мире детских шахмат.
ЧЕБОКСАРЫ, 6 авг - РИА Новости. Всероссийские соревнования по шахматам "Шоколадный кубок" - этап Детского Кубка России 2026 года - стартовали в Чебоксарах, участников среди прочих приветствовали гроссмейстер Сергей Карякин и известный хоккеист Александр Овечкин, сообщается на портале органов власти Чувашской Республики.
Турнир продлится до 12 августа на базе ледового дворца "Чебоксары-Арена". В этом году соревнования установили рекорд: по данным организаторов, заявки на участие подали более тысячи юных шахматистов из 57 регионов страны. Турнир проводится среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 9, 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Соревновательная программа включает девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход. Вход для участников бесплатный.
Помимо основной программы, для участников организованы турниры по блицу, рапиду, шведским шахматам и решению шахматных композиций.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что всего за несколько лет "Шоколадный кубок" стал настоящей визитной карточкой Чувашии в мире детских шахмат. Несмотря на свою молодую историю, сегодня он по праву занимает особое место в календаре детского Кубка России.
"Для нас важно, что турнир способствует развитию шахмат в республике. Видим, как растет интерес к этому виду спорта среди детей и взрослых. Сегодня шахматами в Чувашии занимаются более 8,7 тысячи человек, почти 4,8 тысячи из них - дети. Порядка в 120 школах успешно реализуем программу "Шахматы в школу", а наши юные спортсмены все увереннее заявляют о себе на всероссийском уровне", - сказал глава региона.
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Традиционными гостями турнира стали известные спортсмены. На открытии сеанс одновременной игры провели гроссмейстер Сергей Карякин и международный гроссмейстер, олимпийский чемпион Юрий Айрапетян.
Карякин отметил, что число участников турнира постоянно растет. По его мнению, "настало время расширить его границы, пригласив в следующем году юных спортсменов из других стран". Политик поблагодарил партнеров соревнований и подтвердил готовность Федерации шахмат Московской области, которую он возглавляет, к сотрудничеству.
С видеоприветствиями к участникам обратились хоккеисты Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал "Шоколадный кубок" самым крупным шахматным турниром в мире, а Овечкин в своем обращении отметил, что хоккей во многом похож на шахматы.
"Шоколадный кубок" проводится в Чебоксарах ежегодно с 2023 года, с инициативой проводить турнир ранее выступил депутат Государственной думы Анатолий Аксаков.
По его словам, организаторы не планируют останавливаться на достигнутом. На пресс-конференции, приуроченной к старту турнира, Аксаков сообщил о планах провести в будущем в Чебоксарах детский шахматный турнир, который мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Политик пояснил, что для этого необходимо преодолеть планку в 21 тысячу участников, установленную в Индии. В качестве дальнейших перспектив также обсуждаются строительство Дворца шахмат и расширение преподавания шахмат в школах республики.
"Шахматы - это быстрый ум, глубокий интеллект. Развивая эти способности сегодня, мы закладываем фундамент для завтрашних побед во многих сферах жизни. Ведь именно от этого зависит, каким будет наше будущее. Считаю, что шахматы должны быть обязательным предметом во всех школах", - отметил Аксаков.
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