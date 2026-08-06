В Чебоксарах стартовал крупнейший в России детский шахматный турнир

Краткий пересказ от РИА ИИ Всероссийские соревнования по шахматам "Шоколадный кубок" стартовали в Чебоксарах на базе ледового дворца "Чебоксары-Арена" и продлятся до 12 августа.

В этом году на участие в турнире подали заявки более тысячи юных шахматистов из 57 регионов страны.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что "Шоколадный кубок" стал визитной карточкой Чувашии в мире детских шахмат.

ЧЕБОКСАРЫ, 6 авг - РИА Новости. Всероссийские соревнования по шахматам "Шоколадный кубок" - этап Детского Кубка России 2026 года - стартовали в Чебоксарах, участников среди прочих приветствовали гроссмейстер Сергей Карякин и известный хоккеист Александр Овечкин, сообщается на портале органов власти Чувашской Республики.

Турнир продлится до 12 августа на базе ледового дворца "Чебоксары-Арена". В этом году соревнования установили рекорд: по данным организаторов, заявки на участие подали более тысячи юных шахматистов из 57 регионов страны. Турнир проводится среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 9, 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Соревновательная программа включает девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход. Вход для участников бесплатный.

Помимо основной программы, для участников организованы турниры по блицу, рапиду, шведским шахматам и решению шахматных композиций.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что всего за несколько лет "Шоколадный кубок" стал настоящей визитной карточкой Чувашии в мире детских шахмат. Несмотря на свою молодую историю, сегодня он по праву занимает особое место в календаре детского Кубка России.

"Для нас важно, что турнир способствует развитию шахмат в республике. Видим, как растет интерес к этому виду спорта среди детей и взрослых. Сегодня шахматами в Чувашии занимаются более 8,7 тысячи человек, почти 4,8 тысячи из них - дети. Порядка в 120 школах успешно реализуем программу "Шахматы в школу", а наши юные спортсмены все увереннее заявляют о себе на всероссийском уровне", - сказал глава региона.

Традиционными гостями турнира стали известные спортсмены. На открытии сеанс одновременной игры провели гроссмейстер Сергей Карякин и международный гроссмейстер, олимпийский чемпион Юрий Айрапетян.

Карякин отметил, что число участников турнира постоянно растет. По его мнению, "настало время расширить его границы, пригласив в следующем году юных спортсменов из других стран". Политик поблагодарил партнеров соревнований и подтвердил готовность Федерации шахмат Московской области , которую он возглавляет, к сотрудничеству.

С видеоприветствиями к участникам обратились хоккеисты Вячеслав Фетисов и Александр Овечкин. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал "Шоколадный кубок" самым крупным шахматным турниром в мире, а Овечкин в своем обращении отметил, что хоккей во многом похож на шахматы.

"Шоколадный кубок" проводится в Чебоксарах ежегодно с 2023 года, с инициативой проводить турнир ранее выступил депутат Государственной думы Анатолий Аксаков.

По его словам, организаторы не планируют останавливаться на достигнутом. На пресс-конференции, приуроченной к старту турнира, Аксаков сообщил о планах провести в будущем в Чебоксарах детский шахматный турнир, который мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Политик пояснил, что для этого необходимо преодолеть планку в 21 тысячу участников, установленную в Индии. В качестве дальнейших перспектив также обсуждаются строительство Дворца шахмат и расширение преподавания шахмат в школах республики.