ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области.
- Среди поврежденных объектов — Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская», «Усадьба Барятинских «Марьино, XIX-XX века».
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с момента вторжения в Курскую область, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Расследуются уголовные дела в связи с повреждением украинскими боевиками 53 объектов культурного наследия в Курской области. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино, XIX-XX века", - сказала она.
Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.