ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с момента вторжения в Курскую область, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.