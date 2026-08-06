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ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области - РИА Новости, 06.08.2026
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07:09 06.08.2026
ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области

СК: ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенное здание на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области
Разрушенное здание на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разрушенное здание на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области.
  • Среди поврежденных объектов — Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская», «Усадьба Барятинских «Марьино, XIX-XX века».
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с момента вторжения в Курскую область, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Расследуются уголовные дела в связи с повреждением украинскими боевиками 53 объектов культурного наследия в Курской области. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, "Ансамбль Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", "Усадьба Барятинских "Марьино, XIX-XX века", - сказала она.
Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
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ПроисшествияКурская областьРоссияСуджаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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