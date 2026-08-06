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Батраков согласился на переход в турецкий "Галатасарай", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
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08:07 06.08.2026
Батраков согласился на переход в турецкий "Галатасарай", пишут СМИ

Ачикгез: футболист "Локомотива" Батраков согласился перейти в "Галатасарай"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился на переход в турецкий футбольный клуб «Галатасарай».
  • «Галатасарай» продолжает переговоры с агентами футболиста и «Локомотивом», стремясь снизить их финансовые требования.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российский полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков согласился на переход в турецкий футбольный клуб "Галатасарай", сообщил журналист Эрдем Ачикгез в соцсети X.
По информации источника, для оформления трансфера сторонам осталось уладить незначительные детали. "Галатасарай" продолжает переговоры с агентами футболиста и "Локомотивом", стремясь снизить их финансовые требования.
Ранее журналист Сафа Каан в соцсети Х сообщил, что клубы начали переговоры о трансфере Батракова. По его данным, "Галатасарай" также интересуется футболистом сборной Парагвая и французского "Страсбура" Хулио Энсисо, однако Батраков является для турецкого клуба приоритетным кандидатом.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников дебютировал за основную команду клуба в марте 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России. Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года.
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