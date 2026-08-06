Батраков согласился на переход в турецкий "Галатасарай", пишут СМИ

Ранее журналист Сафа Каан в соцсети Х сообщил, что клубы начали переговоры о трансфере Батракова. По его данным, "Галатасарай" также интересуется футболистом сборной Парагвая и французского "Страсбура" Хулио Энсисо, однако Батраков является для турецкого клуба приоритетным кандидатом.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников дебютировал за основную команду клуба в марте 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России. Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года.