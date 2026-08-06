Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов

Краткий пересказ от РИА ИИ Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания и выявило серьезные нарушения санитарных норм в некоторых из них.

В бургерах семи торговых марок обнаружены бактерии группы кишечных палочек и превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Бургеры сетей «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy продемонстрировали высочайший уровень качества и могут претендовать на получение государственного Знака качества.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания: в бургерах пяти компаний были найдены бактерии группы кишечных палочек, рассказали РИА Новости в организации.

Роскачество подвело итоги исследования бургеров (преимущественно чизбургеров), закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. Результаты выявили как образцовые товары, так и серьезные нарушения санитарных норм на рынке фастфуда", — сообщили в организации.

Проверку проходили бургеры из сетей "Вкусно — и точка", Burger King , Steak it easy, "Farш", TGI Fridays, Black Star Burger, "Маг Бургер", "Frank by Баста", "Мираторг", Stardogs, True Burgers, "Щепка", "Франклинс Бургер", "Dostaевский", "Бюро", "The Бык", Ketch up, Torro Grill, BB & Burgers и Burger Heroes.

Эксперты выяснили, что главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных правил. Так, в бургерах семи торговых марок (BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский") выявлены прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии.

Например, в бургерах BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек. Также, по данным исследования, в продукции всех семи марок зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), в некоторых случаях — более чем в 15 раз.

"Количество мезофильных микроорганизмов в продукте — это ключевой индикатор того, насколько соблюдались санитарные нормы на производстве. Превышение более чем в 15 раз — это не просто формальное нарушение. Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводилась санитарная обработка оборудования", — прокомментировала результаты замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Помимо этого, эксперты выявили в ряде образцов расхождения с заявленным составом. Так, в продукции "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка", BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up обнаружены посторонние растительные компоненты, не заявленные в составе.

"Гистология выявила наличие ДНК курицы в десяти образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако намеренно курицу в фарш никто не добавлял, ее количество можно определить как "следовое" — результат использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции", — отметили в Роскачестве.

При этом бургеры "Вкусно — и точка", Burger King, Steak it easy, по данным экспертов, продемонстрировали высочайший уровень качества.

"Эти бургеры полностью соответствуют не только всем обязательным требованиям законодательства, но и более строгим опережающим требованиям стандарта Роскачества. Продукция данных брендов может претендовать на получение государственного Знака качества", — подчеркнули в организации.