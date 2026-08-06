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ВС России уничтожили подземную базу ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 06.08.2026
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08:12 06.08.2026
ВС России уничтожили подземную базу ВСУ в Херсоне

Российская авиация авиабомбами уничтожила подземную базу ВСУ в Херсоне

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила подземную базу ВСУ в Херсоне авиабомбами ФАБ-500.
  • На базе размещался взвод операторов беспилотников из подразделения «Птицы Мадьяра», боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.
  • Среди мирных жителей Херсона нет жертв и пострадавших.
ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожила подземную базу ВСУ в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, на которой размещался взвод операторов беспилотников из "Птиц Мадьяра", боеприпасы и оборудование для управления БПЛА, сообщил РИА Новости военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Северск.
Расчет разведывательно-ударных БПЛА 18-й армии, действуя с передовых позиций ВС РФ на береговой линии Днепра, выявил крупный подземный объект в оккупированном ВСУ Херсоне. Во время наблюдения и верификации цели выяснилось, что это подземный пункт временного размещения и склад с боеприпасами, принадлежащие подразделению "Птицы Мадьяра".
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"Оперативно-тактическая авиация ВС РФ с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" и по складу с боеприпасами, размещавшемуся рядом с упомянутой подземной базой в Херсоне. В результате огневого воздействия было полностью уничтожено более взвода личного состава противника, вероятно несколько иностранных специалистов, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭБ, РЭР и устройства для запуска и управления БПЛА", - сказал Северск.
По его словам, это не первое крупное подразделение украинских боевиков из "Птиц Мадьяра", выявленное и уничтоженное российскими бойцами в оккупированном Киевом Херсоне.
"Жертв и пострадавших среди мирных жителей Херсона нет", - заключил он.
Видео удара, снятое разведывательными БПЛА 18-й армии, передано в распоряжение РИА Новости.
Подразделение "Птицы Мадьяра" ("Птахи Мадьяра") - это формирование БПЛА в составе ВСУ, созданное в 2022 году Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В России Бровди признан террористом: ему заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям о терроризме, он приговорен к пожизненному заключению за теракт в Курской области, в котором погибла военкор Анна Прокофьева, а также к 18 годам колонии строгого режима за содействие террористической деятельности. С лета 2025 года Бровди занимает должность командующего Силами беспилотных систем ВСУ.
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