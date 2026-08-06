ВС России уничтожили подземную базу ВСУ в Херсоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила подземную базу ВСУ в Херсоне авиабомбами ФАБ-500.

На базе размещался взвод операторов беспилотников из подразделения «Птицы Мадьяра», боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.

Среди мирных жителей Херсона нет жертв и пострадавших.

ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожила подземную базу ВСУ в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, на которой размещался взвод операторов беспилотников из "Птиц Мадьяра", боеприпасы и оборудование для управления БПЛА, сообщил РИА Новости военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Северск.

Расчет разведывательно-ударных БПЛА 18-й армии, действуя с передовых позиций ВС РФ на береговой линии Днепра, выявил крупный подземный объект в оккупированном ВСУ Херсоне. Во время наблюдения и верификации цели выяснилось, что это подземный пункт временного размещения и склад с боеприпасами, принадлежащие подразделению "Птицы Мадьяра".

"Оперативно-тактическая авиация ВС РФ с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" и по складу с боеприпасами, размещавшемуся рядом с упомянутой подземной базой в Херсоне. В результате огневого воздействия было полностью уничтожено более взвода личного состава противника, вероятно несколько иностранных специалистов, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭБ, РЭР и устройства для запуска и управления БПЛА", - сказал Северск.

По его словам, это не первое крупное подразделение украинских боевиков из "Птиц Мадьяра", выявленное и уничтоженное российскими бойцами в оккупированном Киевом Херсоне.

"Жертв и пострадавших среди мирных жителей Херсона нет", - заключил он.

Видео удара, снятое разведывательными БПЛА 18-й армии, передано в распоряжение РИА Новости.