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Россия и Армения обсуждают открытие новых диппредставительств - РИА Новости, 06.08.2026
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08:37 06.08.2026 (обновлено: 08:39 06.08.2026)
Россия и Армения обсуждают открытие новых диппредставительств

РФ и Армения обсуждают открытие диппредставительств во Владикавказе и Капане

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва и Ереван обсуждают открытие генконсульства России в Капане и консульского отделения Армении во Владикавказе.
  • Глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев подчеркнул, что говорить о конкретных сроках открытия пока преждевременно.
  • Представительство МИД во Владикавказе наладило устойчивый рабочий контакт с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва и Ереван обсуждают открытие генконсульства России в Капане и консульского отделения Армении во Владикавказе, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян еще в 2023 году заявлял о планах Армении открыть в Северной Осетии консульский офис.
"На сегодняшний день данный вопрос (открытия консульского отделения Армении во Владикавказе - ред.), как и вопрос открытия Генконсульства России в Капане (Армения) с двусторонней повестки не снят, но говорить о каких-то определенных сроках преждевременно", - сказал Мамиев.
При этом он подчеркнул, что у представительства МИД во Владикавказе налажен устойчивый рабочий контакт с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону, в том числе по вопросам, касающимся армянских перевозчиков на КПП "Верхний Ларс", который остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и далее - с Арменией.
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