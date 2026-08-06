Россия и Армения обсуждают открытие новых диппредставительств

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва и Ереван обсуждают открытие генконсульства России в Капане и консульского отделения Армении во Владикавказе.

Глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев подчеркнул, что говорить о конкретных сроках открытия пока преждевременно.

Представительство МИД во Владикавказе наладило устойчивый рабочий контакт с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва и Ереван обсуждают открытие генконсульства России в Капане и консульского отделения Армении во Владикавказе, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян еще в 2023 году заявлял о планах Армении открыть в Северной Осетии консульский офис.

"На сегодняшний день данный вопрос (открытия консульского отделения Армении во Владикавказе - ред.), как и вопрос открытия Генконсульства России в Капане (Армения) с двусторонней повестки не снят, но говорить о каких-то определенных сроках преждевременно", - сказал Мамиев.