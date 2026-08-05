Аэропорт Жуковский работает по согласованию с соответствующими органами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.
- Возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аэропорт Жуковского принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, уточнили в Росавиации.